تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة تخصيص الاسم والصورة في ملفات المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، أطلقت رسائل جوجل ميزة تُعرف باسم “اكتشاف الملف الشخصي”، والتي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى “مشاركة الملف الشخصي”. والآن، تُقدم المنصة طريقة جديدة بارزة تُتيح للمستخدمين “تخصيص كيفية رؤيتهم”.

عند فتح تطبيق رسائل جوجل اليوم، تظهر رسالة ترحيب بملء الشاشة بعنوان “تخصيص كيفية رؤيتك”. يؤدي النقر على هذا الخيار إلى فتح إعدادات حساب جوجل، حيث يُمكنك تعديل اسمك وصورة ملفك الشخصي. كما تُتيح القائمة المنسدلة إظهار الاسم والصورة لثلاثة خيارات:

1. الأشخاص الذين تراسلهم: يصبح ملفك الشخصي مرئيًا للأشخاص بعد إرسال رسالة إليهم.

2. جهات الاتصال فقط: يظهر ملفك الشخصي للأشخاص الذين تراسلهم، بشرط أن يكونوا ضمن جهات اتصالك.

3. لا أحد: يظل ملفك الشخصي غير مرئي للجميع، حتى بعد إرسال رسالة.

في السابق، كان إعداد “اكتشاف الملف الشخصي” يُتيح للمستخدمين مشاركة اسمهم وصورتهم مع الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفهم، مع خيار بسيط لتشغيل الميزة أو إيقافها.

ولكن مع هذا التحديث، أعادت جوجل تسمية الإعداد إلى “مشاركة الملف الشخصي”، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والمرونة في كيفية ظهورهم للآخرين.

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