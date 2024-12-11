شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تطلق ميزة الدبلجة التلقائية لتسهيل الوصول إلى الفيديوهات بأى لغة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى توسيع إمكانية الوصول إلى المحتوى عالميًا، من خلال الدبلجة التلقائية، التي تجعل مشاهدة الفيديوهات بأي لغة أكثر سهولة وملاءمة، سواء كنت ترغب في تعلم حرفة تقليدية أو استكشاف مواقع غامضة في دول أخرى، فإن هذه التقنية تتيح لك تجاوز حاجز اللغة.

والميزة متوفرة حاليًا لعدد كبير من القنوات المشاركة في برنامج شركاء يوتيوب، ويتم تطبيقها في البداية على المحتوى المعرفي والتعليمي، مع خطط لتوسيع نطاقها لاحقًا لتشمل أنواعًا أخرى من الفيديوهات.

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت يوتيوب أن التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تواجه بعض الأخطاء في الترجمة أو في تمثيل الصوت المدبلج للشخصية الأصلية، وأكدت الشركة أنها تعمل على تحسين الدقة والجودة باستمرار.

كيفية تفعيل ميزة الدبلجة التلقائية

للتأكد من توفر الميزة على قناتك، يمكنك زيارة الإعدادات المتقدمة (Advanced Settings) في استوديو يوتيوب، وتوفر المنصة خيارًا لمراجعة الدبلجات قبل نشرها لضمان الجودة.

كيف تعمل ميزة الدبلجة التلقائية؟

1. رفع الفيديو: عند تحميل الفيديو بالطريقة المعتادة، تقوم يوتيوب بالتعرف تلقائيًا على لغة الفيديو الأصلية وإعداد نسخ مدبلجة بلغات مختلفة.

2. مراجعة النسخ المدبلجة: يمكن للمبدعين التوجه إلى استوديو يوتيوب، قسم اللغات، للاستماع إلى النسخ المدبلجة، وفي حال عدم رضاهم عنها، يمكنهم إلغاء نشرها أو حذفها تمامًا.

ويمكن دبلجة الفيديوهات في الوقت الحالي من اللغة الإنجليزية إلى الهندية، الإندونيسية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، اليابانية، والإسبانية، كما يمكن عكس العملية لدبلجة الفيديوهات من هذه اللغات إلى الإنجليزية.

يمكن للمستخدمين التعرف على الفيديوهات التي تحتوي على دبلجة تلقائية من خلال تصنيف "Auto-dubbed" أو عبر مُحدد المسارات الصوتية للاستماع إلى النسخة الأصلية.

خطط يوتيوب المستقبلية لتطوير الميزة

تتعاون يوتيوب مع Google DeepMind وGoogle Translate لتحسين دقة الدبلجة وجودة الصوت، بما يشمل التعبير الصوتي والعاطفي، ووفقًا للشركة سيتم قريبًا طرح ميزة "النطق التعبيري" التي تحاكي نبرة وأسلوب المبدع، مما يعزز من تجربة المشاهدة.