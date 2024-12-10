شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد Apple Pay على موبايلك الأيفون.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح استخدام Apple Pay لمستخدمي أجهزة آبل فرصة للتخلص من حمل النقود أو البطاقات البنكية التقليدية، وتُعد عملية إعداد Apple Pay على جهازك بسيطة للغاية، ولكنها تحتاج إلى خطوات دقيقة لضمان نجاح الإعداد والاستفادة الكاملة من الخدمة.

وفيما يلى سنشرح بالتفصيل كيفية إعداد Apple Pay على مختلف أجهزة آبل، سواء كنت تستخدم iPhone، Apple Watch، iPad، أو حتى جهاز Mac.

ما الذى تحتاجه قبل إعداد Apple Pay؟

قبل أن تبدأ، تأكد من توافر الأمور التالية:

1. جهاز متوافق مع Apple Pay:

- هواتف iPhone بدءًا من iPhone 6 وما بعده.

- أجهزة iPad المدعومة (iPad Air 2 أو أحدث).

- Apple Watch (كل الإصدارات).

- أجهزة Mac المزودة بـ Touch ID.

2. بطاقة بنكية صالحة:

- يجب أن تكون لديك بطاقة ائتمان أو خصم من بنك يدعم Apple Pay في مصر.

3. تحديث نظام التشغيل:

- تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث إصدار من نظام iOS أو watchOS أو macOS.

4. حساب Apple ID:

- يجب أن تكون مسجلاً بحساب Apple ID ومفعلًا على الجهاز.

كيفية إعداد Apple Pay على iPhone

1. فتح تطبيق Wallet:

- افتح تطبيق Wallet المثبت مسبقًا على جهاز iPhone الخاص بك.

2. إضافة بطاقة جديدة:

- اضغط على رمز + (إضافة بطاقة) في الزاوية العلوية.

3. اختيار نوع البطاقة:

- اختر ما إذا كنت ترغب في إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر.

4. إدخال بيانات البطاقة:

- يمكنك إدخال البيانات يدويًا أو تصوير البطاقة باستخدام كاميرا الهاتف.

5. التحقق من البطاقة:

- ستحتاج إلى إكمال عملية التحقق من البطاقة عبر رمز يُرسل لك من البنك برسالة نصية أو بريد إلكتروني.

6. تفعيل البطاقة:

- بمجرد التحقق، ستظهر البطاقة في تطبيق Wallet، وهي جاهزة للاستخدام.

كيفية إعداد Apple Pay على Apple Watch

1. فتح تطبيق Watch على iPhone:

- افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone المتصل بـ Apple Watch.

2. الوصول إلى Wallet & Apple Pay:

- في قائمة الإعدادات، اختر Wallet & Apple Pay.

3. إضافة بطاقة جديدة:

- اضغط على Add Card واتبع التعليمات لإضافة البطاقة.

4. التحقق من البطاقة:

- أكمل عملية التحقق مع البنك.

5. بدء الاستخدام:

- بمجرد اكتمال الإعداد، يمكنك الدفع باستخدام Apple Watch عن طريق تقريبها من جهاز الدفع.

كيفية إعداد Apple Pay على iPad

1. الوصول إلى الإعدادات:

- افتح تطبيق Settings على جهاز iPad الخاص بك.

2. اختيار Wallet & Apple Pay:

- من القائمة، اختر Wallet & Apple Pay.

3. إضافة بطاقة:

- اضغط على Add Card واتبع نفس خطوات إدخال البيانات والتحقق كما في iPhone.

كيفية إعداد Apple Pay على جهاز Mac

1. الدخول إلى إعدادات النظام:

- على جهاز Mac، افتح System Preferences (تفضيلات النظام).

2. اختيار Wallet & Apple Pay:

- انقر على Wallet & Apple Pay.

3. إضافة بطاقة:

- اضغط على علامة + لإضافة بطاقة جديدة.

4. إكمال التحقق:

- أكمل التحقق مع البنك من خلال رمز يُرسل لك.

نصائح هامة أثناء إعداد Apple Pay:

1. تأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت:

- يُفضل استخدام شبكة Wi-Fi قوية أثناء عملية الإعداد.

2. تحقق من دعم البنك:

- ليس كل البنوك في مصر تدعم Apple Pay، لذا تأكد أن بطاقتك مدعومة.

3. إعادة المحاولة إذا فشل الإعداد:

- إذا واجهت مشاكل أثناء الإعداد، حاول حذف البطاقة وإضافتها مرة أخرى.