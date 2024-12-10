شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Pay.. كل ما تحتاج معرفته عن خدمة الدفع بالأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Pay هي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول من شركة Apple تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات شخصيًا وفي تطبيقات iOS وعلى الويب، وتدعم Apple Pay أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac وVision Pro، وهي تعمل على تحويل المعاملات إلى رقمية واستبدالها بشريحة بطاقة الائتمان أو الخصم ورقم التعريف الشخصي في محطة نقاط البيع القادرة على الدفع بدون تلامس.

ولا تتطلب محطات دفع بدون تلامس خاصة بـ Apple Pay؛ ويمكنها العمل مع أي تاجر يقبل المدفوعات بدون تلامس، كما وتضيف مصادقة ثنائية العوامل عبر Touch ID أو Face ID أو Optic ID أو رقم التعريف الشخصي أو رمز المرور.

وتتواصل الأجهزة لاسلكيًا مع أنظمة نقاط البيع باستخدام الاتصال قريب المدى (NFC)، مع عنصر آمن مضمن (eSE) لتخزين بيانات الدفع بأمان وأداء وظائف التشفير، وTouch ID وFace ID من Apple للمصادقة البيومترية.

توافق الأجهزة

الخدمة متوافقة مع iPhone 6 والإصدارات الأحدث، وiPad Air 2 والإصدارات الأحدث، وأجهزة Mac المزودة بميزة Touch ID، وApple Watch Series 1 والإصدارات الأحدث، وفي نظام التشغيل iOS 17 أو الإصدارات الأحدث، يتم تحديد عدد البطاقات التي يمكن إضافتها إلى الخدمة من خلال سعة العنصر الآمن، والتي تختلف باختلاف الجهاز.

التقنيات الأساسية التي تعتمد عليها Apple Pay: 1. تقنية NFC (Near Field Communication):

هذه التقنية تسمح بنقل البيانات بين جهازك وجهاز الدفع (POS) بمجرد تقريب الجهازين من بعضهما البعض.

تُستخدم NFC للدفع في المتاجر عن طريق تمرير هاتفك أو ساعتك بالقرب من جهاز الدفع اللاتلامسي.

2. التشفير (Tokenization):

عندما تضيف بطاقة بنكية إلى Apple Pay، لا يتم تخزين رقم البطاقة الحقيقي على الجهاز أو خوادم آبل.

يتم إنشاء رمز مشفر يسمى "Token"، يُستخدم كبديل لرقم البطاقة أثناء عملية الدفع.

هذا الرمز فريد لكل معاملة، ما يقلل من خطر سرقة البيانات أو التزوير.

3. المصادقة البيومترية:

Apple Pay تعتمد على Touch ID (بصمة الإصبع) أو Face ID (بصمة الوجه) لتأكيد المدفوعات.

هذه الخطوة تضمن أن المستخدم هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إتمام عملية الدفع.

كيف تعمل Apple Pay أثناء الدفع؟ في المتاجر (الدفع اللاتلامسي):

- عند الشراء، تختار Apple Pay كطريقة دفع.

- تقرّب جهازك من جهاز الدفع اللاتلامسي.

- تُطلب منك المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID.

- يتم إرسال الرمز المشفر (Token) إلى البنك الخاص بك عبر شبكة مشفرة.

- البنك يتحقق من الرمز ويُكمل عملية الدفع دون الحاجة لمشاركة معلومات بطاقتك الأصلية.

داخل التطبيقات أو المواقع الإلكترونية:

- أثناء التسوق في تطبيق أو موقع يدعم Apple Pay، تختار الخدمة للدفع.

- يتم استخدام الرمز المشفر لإتمام الدفع بعد المصادقة البيومترية.

- تتم العملية بسرعة دون الحاجة لإدخال بيانات البطاقة يدويًا.

لماذا Apple Pay آمنة؟ البيانات الحقيقية لا تُشارك:

- لا يتم مشاركة رقم بطاقتك الفعلي مع المتاجر.

كل معاملة مشفرة:

- يتم إنشاء رمز فريد لكل معاملة.

المصادقة البيومترية:

فقط مالك الجهاز يمكنه إتمام المعاملة.

التحكم الكامل:

يمكنك تتبع المدفوعات وحذف بطاقتك من الجهاز عند فقدانه من خلال ميزة Find My iPhone.