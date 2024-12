شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف بيكسل.. شغل موسيقى براحتك والان مع تفاصيل الخبر

قد تتيح لك Google قريبًا تحديد مشغل موسيقى افتراضي لميزة Now Playing على أجهزة Pixel، تم تحديث صفحة الدعم الخاصة بميزة Now Playing لتعكس هذا التغيير، لكن التغيير نفسه غير متاح في الوقت الحالي، وتعمل Google على ترقية ميزة Now Playing وستعرض فن الألبوم للأغاني المحددة، لكن هذا ليس التحديث الوحيد الذي تعده Google لمالكي Pixel ومحبي Now Playing، ويُقال إن Google تعمل أيضًا على إضافة القدرة على تعيين مشغل موسيقى افتراضي للميزة، ما يسمح لك بتشغيل الأغاني المحددة في التطبيق الذي تختاره بضغطه واحدة فقط.

فى الوقت الحالى، إذا كنت تريد تشغيل أغنية محددة، فيجب عليك تحديدها من شاشة القفل أو لوحة الإشعارات أو ضمن قسم سجل التشغيل الحالي، ثم اختيار أحد التطبيقات المثبتة من القائمة المنبثقة.

يجب عليك تكرار هذه الخطوات في كل مرة ترغب فيها في تشغيل أغنية، حيث لا توفر الميزة طريقة لاختيار تطبيق افتراضي لتشغيل الموسيقى، ولكن قد يتغير هذا قريبًا، وفقًا لصفحة دعم Google المحدثة.

فى صفحة الدعم، نرى الآن قسمًا جديدًا بعنوان "كيفية تعيين مشغل موسيقى افتراضي ، ويسلط القسم الضوء على إعداد قادم سيسمح لك بذلك لنتائج البحث في Now Playing ، في الوقت الحالي، يبدو أن الميزة الجديدة غير متاحة ولكن من المفترض أن تشق طريقها إلى Pixels قريبًا نظرًا لحقيقة أن التفاصيل المتعلقة بها موجودة على صفحة دعم Google.

وعندما تصبح متاحة لهاتفك، يجب أن ترى خيارًا جديدًا "مشغل موسيقى افتراضي" في إعدادات Now Playing ، ستجعل هذه الميزة الجديدة تشغيل أغنيتك المفضلة أسهل وأسرع، ويبدو أنها ستتخطى القائمة المنبثقة وتبدأ التشغيل عند تحديد الأغنية على شاشة القفل أو لوحة الإشعارات أو سجل التشغيل الآن.