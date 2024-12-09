تكنولوجيا: Honor تعقد حدث في 16 من ديسمبر لإطلاق هاتف Honor GT جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor اليوم عدد من الإعلانات التشويقية التي أكدت على خطط الشركة لعقد حدث في 16 من ديسمبر لكشف النقاب عن هاتف Honor GT جديد.

تقدم شركة Honor في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر جيل جديد من هواتف GT، والذي يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Honor 90 GT، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإصدار المرتقب يأتي بعلامة Honor GT فقط ودون إضافة رقم لعنوان الهاتف.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وميزة التثبيت البصري، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED ثلاثي.

ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قوائم Honor للحجز المسبق عبر متجر الشركة الإلكتروني، كما تؤكد الصور التي نشرت على مواقع التواصل على أن الهاتف يأتي بإطار مسطح، وثقب يتوسط الشاشة لكاميرة السيلفي.

كما أكدت التسريبات على أن هاتف Honor GT يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت في أعلى نموذج، بينما يتوفر النموذج الأخر بسعة 512 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بإختيار أخر في ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام والذي ينطلق بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت.

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