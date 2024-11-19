تكنولوجيا: جوجل تبدأ العمل على تطوير جهاز حاسب Pixel جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن عملاق البحث جوجل بدأت في العمل على تطوير جهاز حاسب محمول جديد يأتي بعلامة Pixel التجارية.

تعود شركة جوجل لإطلاق جهاز حاسب بعلامة Pixel للأسواق، ولقد جاء إصدار الشركة السابق Chromebook Pixel للأسواق في 2013، ومن ثم توقفت الشركة عن إنتاج الجهاز في 2017.

ولقد ظهر الجهاز الجديد في التسريبات برمز “Snowy”، كما يشير مصدر التسريبات إلى أن جهاز جوجل المرتقب يأتي بتصميم ينافس أجهزة ابل من سلسلة MacBook Pro، أو سلسلة XPS من شركة Dell.

أيضاً من المقرر أن ينافس جهاز Microsoft Surface، وGalaxy Chromebook من سامسونج، لذا سيأتي جهاز Pixel بتصميم مميز بأعلى جودة.

من جانب أخر لم تؤكد التفاصيل ما إذا كان إصدار جوجل يأتي بنظام تشغيل Chrome OS، أو نظام ويندوز، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول جهاز الحاسب المرتقب من جوجل خلال الفترة القادمة.

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