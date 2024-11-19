أعلن رئيس خلية الازمة في بلدة الصرفند علي خليفة، في تصريح لقناة "الجديد"، أن "العدو الاسرائيلي استهدف الجيش اللبناني في البلدة"، مؤكدا سقوط عدد من الشهداء.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس خلية الأزمة في بلدة الصرفند: العدو الإسرائيلي استهدف الجيش اللبناني في البلدة وسقوط عدد من الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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