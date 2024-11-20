الامارات | «الأبيض» يزأر بخماسية في شِباك بطل آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم انتصاره على نظيره القطري «المتوَّج أخيراً بلقب آسيا»، وألحق به خسارة كبيرة، أمس، بخمسة أهداف دون مقابل، سجلها فابيو ليما (سوبر هاتريك 4 و45 و45+5 و56)، ويحيى الغساني (73)، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وعزز «الأبيض» بهذا الانتصار حظوظه في المنافسة على حجز إحدى بطاقتَي التأهل المباشر إلى المونديال، وهو الحلم الذي طال انتظاره للجمهور الساعي إلى تكرار الفرحة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن منتخب أوزبكستان الذي يحتل الوصافة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على كوريا الشمالية 1-صفر، أمس، في حين يأتي المنتخب الإيراني في الصدارة برصيد 16 نقطة، بتغلبه على قيرغيزستان 3-2، فيما تجمد رصيد قطر عند سبع نقاط.

ودخل المنتخب الوطني اللقاء بأفضل سيناريو ممكن، حيث لم يحتَجْ سوى أربع دقائق فقط، حتى تمكن فابيو ليما من منحه التقدم، بعد عمل مميز من جانب يحيى الغساني الذي استغل خطأ في التمرير من جانب لاعبي قطر، ليقطع الكرة ويتوغل من جهة اليسار، ويمرر كرة أرضية إلى ليما، الذي سدد كرة لا تُصد ولا ترد بيسراه، وحضرت المحاولة الأولى من جانب الضيوف عندما تصدى القائم لتسديدة محمد وعد التي لعبها من داخل الصندوق، ليُبعدها الدفاع بعد ذلك (29).

وتعاطفت العارضة مع القطريين في إبعاد تسديدة يحيى الغساني، التي وضعها في مكان صعب على الحارس (33).

وبلغت الإثارة مداها في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، حينما انفرد برونو أوليفيرا بالمرمى، وتصدى الحارس القطري للعبة، لترتد إلى حارب عبدالله الذي تعرّض للعرقلة من جانب لوكاس مينديز، فلم يتردد حكم الساحة في احتسابها ضربة جزاء، انبرى لها فابيو ليما ونفذها بنجاح في المرمى، محققاً الهدف الثاني (45).

وعاد ليما ليتوهج من جديد، بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة رائعة، إثر ضربة ثابتة من خارج الصندوق، ليضعها من فوق الحائط البشري على يمين حارس العنابي، مشعل برشم (45+5).

ودخل المنتخب «العنابي» الحصة الثانية باندفاع هجومي، سعياً لتقليص الفارق، إلا أن «الأبيض» تماسك في تلك الدقائق، معتمداً على التحولات الهجومية، واستثمر يحيى الغساني خطأ دفاعياً جديداً للعنابي، وقطع الكرة قبل الحارس، مشعل برشم، الذي اضطر إلى عرقلته، ليحصل على ضربة جزاء سجل منها فابيو ليما الهدف الرابع (سوبر هاترك) «56».

وعبثاً حاول العنابي أن يُسجل هدف حفظ ماء الوجه، فسدد أحمد فتحي كرة قوية من خارج الصندوق، ردتها العارضة دون أن تجد المُتابع (63).

ولكن «الأبيض» استطاع أن يقتل المباراة تماماً، حينما تمكن يحيى الغساني من تسجيل الهدف الخامس، بعد تمريرة طولية من خالد الظنحاني، ليخترق الدفاع القطري، ويُسجل بيسراه (73).