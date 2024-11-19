هيئة البث الإسرائيلية: حرية تحرك إسرائيل في حال وجود انتهاك تمثل الخلاف الرئيسي للتوصل لاتفاق مع لبنان

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن "حرية تحرك إسرائيل في حال وجود انتهاك تمثل الخلاف الرئيسي للتوصل لاتفاق مع لبنان"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الشرق الأوسط" بعد لقائه لساعتين مع هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكشتاين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك".

وكرر بري، أن "الأمور جيدة"، لافتاً الى أن "الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين".