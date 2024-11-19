زعمت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن "حرية تحرك إسرائيل في حال وجود انتهاك تمثل الخلاف الرئيسي للتوصل لاتفاق مع لبنان"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
في وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الشرق الأوسط" بعد لقائه لساعتين مع هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكشتاين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك".
وكرر بري، أن "الأمور جيدة"، لافتاً الى أن "الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: حرية تحرك إسرائيل في حال وجود انتهاك تمثل الخلاف الرئيسي للتوصل لاتفاق مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.