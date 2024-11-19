حزب الله: استهدفنا تجمعَين لقوّات العدو في مستوطنة برعام وجنوب الخيام بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:20 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخية".

وأكد أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:50 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة".