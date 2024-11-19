أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قابل للتحقيق لكنه يتطلب عملا من الجانبين، ونحن سنواصل العمل مع الجانبين لتحقيق وقف لإطلاق النار في لبنان يضمن عودة السكان على جانبي الحدود".
وكشفت الخارجية، أننا "حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق"، مضيفةً "نريد رؤية تطبيق كامل للقرار الأممي 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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