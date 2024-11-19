الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قابل للتحقيق لكنه يتطلب عملا من الجانبين، ونحن سنواصل العمل مع الجانبين لتحقيق وقف لإطلاق النار في لبنان يضمن عودة السكان على جانبي الحدود".

وكشفت الخارجية، أننا "حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق"، مضيفةً "نريد رؤية تطبيق كامل للقرار الأممي 1701".