شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تفعيل وضع الخصوصية على متصفح جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصفح الإنترنت يحمل في طياته الكثير من المخاطر على الخصوصية، مثل التتبع وجمع البيانات، جوجل كروم يوفر وضع "التصفح المتخفي" كطريقة سريعة لحماية خصوصيتك، بالإضافة إلى بعض الإعدادات الأخرى لتعزيز الأمان عند التصفح.

ما وضع الخصوصية في متصفح جوجل كروم؟

وضع الخصوصية، المعروف بوضع التصفح المتخفي، يسمح بتصفح الإنترنت بدون حفظ سجل التصفح أو بيانات المواقع أو ملفات تعريف الارتباط على الجهاز، وبالتالي يقلل من إمكانية تتبع نشاطك من قِبَل المواقع الأخرى.

خطوات تفعيل وضع الخصوصية على جوجل كروم

1. افتح جوجل كروم

2. من القائمة الثلاثية النقاط، اختر نافذة جديدة للتصفح المتخفي

3. يمكنك البدء في التصفح مع حماية سجل التصفح من التسجيل

إعدادات إضافية لتعزيز الخصوصية على جوجل كروم

- تفعيل أدوات منع التتبع: هناك إضافات مثل Privacy Badger أو uBlock Origin تساعد على منع المواقع من تتبع نشاطك.

- التحكم في ملفات تعريف الارتباط: من إعدادات كروم، يمكنك تخصيص قبول ملفات تعريف الارتباط لتقليل التتبع، أو حظرها بشكل كامل عند الضرورة.

نصائح إضافية لحماية الخصوصية عند التصفح

- حذف سجل التصفح باستمرار: تجنب ترك سجلات التصفح القديمة على المتصفح، احذفها باستمرار من الإعدادات

- تعطيل ميزات الموقع الجغرافي: إذا كنت لا تحتاج لموقعك أثناء التصفح، يمكنك إيقافه عبر إعدادات جوجل كروم لضمان عدم مشاركة موقعك مع المواقع.