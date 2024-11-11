شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التحكم في أذونات التطبيقات على هاتفك لحماية خصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل يوم نعتمد على التطبيقات لأداء مختلف الأنشطة اليومية، لكن بعض التطبيقات تطلب أذونات لا تتناسب مع وظيفتها الأساسية، ما يشكل تهديدًا على خصوصيتنا، لذا من المهم التحكم في الأذونات الممنوحة للتطبيقات لحماية البيانات الشخصية.

أهمية التحكم في أذونات التطبيقات

معظم التطبيقات تتطلب الوصول إلى معلومات وميزات معينة، مثل الموقع، أو الكاميرا، أو جهات الاتصال، إذا تُركت هذه الأذونات مفتوحة دون مراجعة، يمكن أن تؤدي إلى تتبع معلوماتك الشخصية ومشاركة البيانات مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقية أو حتى للبرمجيات الضارة، لهذا يعتبر التحكم في الأذونات خطوة أساسية لتأمين الهاتف،

خطوات مراجعة أذونات التطبيقات على أندرويد

1. افتح الإعدادات على هاتفك، ثم اختر التطبيقات أو التطبيقات والأذونات

2. انتقل إلى التطبيق المطلوب، واضغط على الأذونات

3. راجع الأذونات واضبطها، مثل تقييد وصول التطبيق للموقع أو الكاميرا أو الميكروفون حسب الحاجة،

خطوات التحكم في أذونات التطبيقات على الآيفون

1. انتقل إلى الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان

2. اختر إعدادات الأذونات لكل تطبيق، وراجع الأذونات التي يستخدمها التطبيق،

3. اضبط الإعدادات بحيث تقتصر الأذونات على ما تحتاجه من كل تطبيق،

الأذونات التي يجب الحذر منها

- الموقع: تجنب إعطاء الوصول إلى الموقع إلا للتطبيقات التي تحتاجه فعلاً

- الكاميرا والميكروفون: امنع وصول التطبيقات التي لا تحتاج لهما، لتجنب أي تجسس محتمل

- جهات الاتصال: أعطِ الوصول فقط للتطبيقات التي تحتاجها لتشغيل وظائف معينة،

نصائح لحماية خصوصيتك عبر الأذونات

- احذف التطبيقات غير الضرورية بانتظام، فهي قد تستغل الأذونات للحصول على بياناتك

- تجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، لأن بعضها يحمل برمجيات ضارة

- راجع أذونات التطبيقات مرة كل فترة لضمان الحفاظ على خصوصيتك بشكل دائم،