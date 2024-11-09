تكنولوجيا: تسريبات تؤكد إرتفاع سعر سلسلة Mate 70 القادمة من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 70 المرتقبة بمستوى تسعير أعلى مقارنة بالجيل السابق من السلسلة.

شارك تقرير جديد من “Fixed Focus Digital” بعض التفاصيل حول سلسلة هواتف Mate 70، والتي تؤكد على أن هواوي تدعم هذه الإصدارات بمميزات متقدمة بدعم من رقاقة Kirin الجديدة.

كما يؤكد التقرير الجديد على أن هواوي ستعمل على رفع مستوى تسعير سلسلة Mate 70 من 100 إلى 200 يوان، وتشير بعض التوقعات إلى أن رقاقة Kirin هي السبب الرئيسي في الإرتفاع المتوقع في سعر الهواتف من بين تكوينات أخرى في السلسلة.

ومن المتوقع وفقاً لمصدر التسريبات أن تبدأ هواوي في المبيعات في وقت لاحق هذا الشهر على شبكة الإنترنت، بينما تتوفر الإصدارات الجديدة في الأسواق في شهر ديسمبر.

يذكر أن هواوي تخطط لإطلاق سلسلة Mate 70 مع جيل جديد من الساعات الذكية Watch D2، وسماعة لاسلكية مع جهاز لوحي، لذا نترقب الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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