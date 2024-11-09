تكنولوجيا: صور جديدة تقدم نظرة أوضح على تصميم وألوان Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف Galaxy S25 Ultra للأضواء من جديد في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تقدم نظرة أوضح على تصميم وألوان هذا الإصدار.

تؤكد التسريبات المصورة الجديدة على أن سامسونج تستبدل التصميم المنحني للشاشة المميز لإصدارات Ultra في هاتف Galaxy S25 Ultra القادم.

كما توضح التسريبات إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهذا الإصدار والتي تشمل التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الرمادي، وأيضاً التيتانيوم الفضي.

وتختلف هذه التفاصيل إلى حد ما عن تقرير سابق جاء من “ICE Universe “، والذي أشير فيه إلى أن هاتف Ultra القادم يأتي بألوان الأخضر، والأزرق، والأسود التيتانيوم. وهي ألوان تختلف عما قدمت سامسونج في الإصدار السابق حيث تميز هاتف Galaxy S24 Ultra بإختيارات أكثر حيوية في الألوان، والتي تضمنت البرتقالي التيتانيوم، والبنفسجي، والأصفر.

من جانب أخر توضح الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المسطح لشاشة الهاتف مقارنة بالتصميم المنحني الذي قدم في إصدارات Ultra السابقة، كما يتميز الإطار الأوسط والغطاء الخلفي أيضاً بتصميم مسطح.

كما يظهر هاتف Galaxy S25 Ultra في الصور المسربة بتصميم دائري في الزوايا، وهو تصميم يحاكي هاتف Galaxy S21 Ultra، ومن المقرر أن يدعم هذا التصميم المستخدم بتجربة أفضل في حمل الهاتف.

من جانب أخر تكشف الصور عن تصميم الكاميرة الرئيسية المستوحى من تصميم كاميرة Galaxy Z Fold 6 القابل للطي، ومن المتوقع أن يتميز إصدار Ultra القادم بتصميم أنحف من الإصدار الحالي.

يذكر أن الهاتف رصد في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم Geekbench، ولقد سجل الهاتف في الإختبارات 3148 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و10236 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

المصدر