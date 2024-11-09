تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد خطط vivo لإطلاق سلسلة vivo X200 للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo إعلان تشويقي جديد لسلسلة هواتف vivo X200 إستعداداً لإطلاق هذه الإصدارات في الأسواق العالمية قريباً.

كانت شركة vivo قد قدمت سلسلة هواتف vivo X200 في السوق الصيني خلال شهر أكتوبر الماضي، ولقد أكد إعلان تشويقي نشر على صفحة الشركة في الفيس بوك على أن الشركة في طريقها لإطلاق الهواتف في أسواق جديدة، على أن تكون ماليزيا من بين الأسواق الأولى.

ولقد انطلقت سلسلة هواتف vivo X200 في السوق الصيني بعدد ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وهاتف vivo X200 Pro إلى جانب vivo X200 Pro mini.

ويظهر في الإعلان التشويقي اثنان من الإصدارات من السلسلة هما vivo X200 Pro وvivo X200 Pro mini باللون الأخضر والفضي، إلا أن التفاصيل التي جاءت حتى الآن لم تؤكد توفر إصدار mini في الأسواق العالمية.

يذكر أن vivo لم تحدد موعد دقيق لإنطلاق سلسلة vivo X200 للأسواق العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحدث سيعقد في نهاية الشهر الجاري، أو بداية شهر ديسمبر المقبل.

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