تكنولوجيا: إطلاق سلسلة Vivo S20 هذا الشهر مع تسريبات جديدة للمواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تتبع Vivo عادة إطلاق تحديثات سنوية لتشكيلة هواتفها، فبعد أن أصدرت هواتف S19 وS19 Pro في مايو الماضي، تستعد الآن لإطلاق سلسلة S20 في وقت لاحق من هذا الشهر.

بحسب تقرير جديد، يتوقع أن تطرح Vivo هواتف Vanilla S20 وS20 Pro في الصين مع نهاية الشهر، على أن تتوفر عالميًا في العام المقبل، وربما حتى قبل ذلك.

كما كشف المسرب Smart Pikachu عن بعض تفاصيل مواصفات سلسلة S20، حيث ستأتي S20 بمعالج من سلسلة Snapdragon 7 من Qualcomm، ويُرجح أن يحمل أحدث إصدار Snapdragon 7 Gen 3.

في المقابل، سيعتمد S20 Pro على معالج Dimensity 9300 من MediaTek، مما يجعله الأقوى في الأداء بين الاثنين.

سيشترك الهاتفان في شاشات OLED بدقة 1.5K وبطاريات ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، لكن هناك تباين في التصميم؛ حيث يُتوقع أن يأتي S20 بشاشة مسطحة، بينما يتميز S20 Pro بشاشة بحافة منحنية.

كما ستختلف الكاميرات، إذ سيحتوي S20 على كاميرا مزدوجة، بينما سيضم S20 Pro كاميرا ثلاثية تشمل كاميرا مقربة.

أما الذاكرة، فمن المحتمل أن تطرح Vivo نسخًا متعددة من الهاتفين بذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين حتى 1 تيرابايت.

ويأتي S20 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، مع بطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، فيما قد يتميز S20 Pro بشاشة ذات جودة أعلى ودعم لشحن أسرع.

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