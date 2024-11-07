تكنولوجيا: OnePlus 12 يتلقى تحديث Android 15 المستقر بدون ميزات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإعلان الرسمي الشهر الماضي، بدأت OnePlus في طرح نظام Android 15 المستقر لجهاز OnePlus 12 في عدة مناطق حول العالم.

وأكدت الشركة في منشور اليوم أن نظام OxygenOS 15، المستند إلى Android 15، يتم إطلاقه حاليًا على OnePlus 12. وقد تم الإعلان أن التحديث يصدر قبل موعده بأسبوع، مما يعكس تسارع عملية الإصدار.

ورغم أن الشركة أعلنت مؤخرًا عن إصدار تجريبي مفتوح لأصحاب OnePlus 12 في أوروبا، إلا أن الإصدار التجريبي لم يتم طرحه لمستخدمي أمريكا الشمالية. ويعتبر OxygenOS 15 تحديثًا مهمًا على نظام Android 15، حيث يضيف تحسينات عديدة تشمل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتحديثًا شاملاً للرسوم المتحركة لتقديم تفاعلات أسرع وأكثر سلاسة.

كما يتضمن التحديث ميزة Open Canvas، المأخوذة من OnePlus Open، مما يعزز من تجربة استخدام OnePlus 12.

بدأ التحديث اليوم في الانتشار في الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية، والهند، وعلى النسخ العالمية للهاتف، حيث ستصل التحديثات إلى المستخدمين على “دفعات” على مدار الأسبوع. من الجدير بالذكر أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ليست متاحة في هذا الإصدار الأولي، حيث تظل “قيد الاختبار”، وسيتم “دمجها تدريجيًا” خلال نوفمبر.

هذا التحديث يُعد أول إصدار من Android 15 خارج أجهزة Pixel يتم طرحه في الولايات المتحدة، وأحد أولى الإصدارات عالميًا.

وعلى أي حال، تواصل OnePlus طرح Android 15 عبر تحديثات ثابتة وتجريبية لأكثر من 12 جهازًا آخر خلال الأشهر المقبلة.

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