تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن السعر المتوقع لنظارة DJI Goggles N3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة DJI لإطلاق نظارة DJI Goggles N3 هذا الأسبوع، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن سعر هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تأتي نظارة DJI Goggles N3 المرتقبة لدعم (FPV) كما تتوافق مع Neo وAvata 2، وتشير بعض التوقعات أن النظارة ستتوفر بشكل رسمي في حدث يعقد غداً.

ولقد تم مشاركة بعض الصور الترويجية اليوم عبر “Jasper Ellens”، والتي توضح رؤية الشركة للترويج للنظارة القادمة، كما تسلط الضوء على مميزات النظارة.

وتكشف الصور الترويجية أيضاً عن اثنان من الهوائيات العلوية المميزة لتصميم نظارة DJI Goggles N3، كما تظهر الهوائيات في حافة النظارة، وتضم أيضاً شبكات علوية والتي تدعم نظام التهوية في النظارة.

أيضاً من المقرر أن تتوافق Goggles N3 مع نظارات المستخدم الطبية، أي على عكس نظارات الواقع المعزز أو نظارات الواقع الإفتراضي، ومن المقرر أن تتوفر DJI Goggles N3 بشكل مستقل في السوق الأوروبي بسعر 269 يورو.

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