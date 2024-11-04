تكنولوجيا: استحواذ أبل على Pixelmator يعزز إيراداتها من الاشتراكات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن أبل استحوذت على تطبيق تحرير الصور الشهير Pixelmator، في خطوة كبيرة بمجال تحرير الصور الرقمية. ويأتي هذا الاستحواذ بعد نحو عقد من آخر تجربة رئيسية لأبل في تحرير الصور الاحترافي مع برنامج Aperture.

يتميز Pixelmator بواجهة سهلة الاستخدام وأدوات قوية، مما يجعله ملائماً تمامًا لنظام أبل البيئي.

تعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تستحوذ فيها أبل على تطبيق شائع؛ فقد قامت بدمج ميزات تطبيق Dark Sky للطقس في تطبيق الطقس الخاص بها، وتطوّر تطبيق Workflow إلى Shortcuts بعد الاستحواذ عليه.

وقد اكتسب Pixelmator شهرة كبيرة بين المصورين المحترفين والهواة بفضل تصميمه البديهي، مما يجعله يبدو وكأنه جزء طبيعي من منتجات أبل.

وفقًا لتقرير مارك جورمان من بلومبرج، رغم تأكيد Pixelmator بعدم وجود تغييرات فورية، هناك تكهنات حول خطط أبل لدمج التطبيق ضمن نظامها.

من المحتمل أن يُعاد تسمية التطبيق إلى “Photos Pro” ويصبح خدمة اشتراك إلى جانب Final Cut Pro وLogic Pro، مما يتيح خيارًا متقدمًا لتحرير الصور، بينما يظل تطبيق الصور الحالي خيارًا أساسيًا مجانيًا.

يُعزز هذا الاستحواذ استراتيجية أبل لزيادة إيراداتها من الخدمات. ويرجح جورمان أن أبل لن تدمج ميزات Pixelmator في تطبيق الصور المجاني؛ لتجنب إضعاف فرصة تقديم خدمة تحرير صور احترافية مدفوعة.

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