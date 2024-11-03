تكنولوجيا: جوجل تقترب من توسيع ميزة المشاركة السريعة لتشمل آيفون وماك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تصبح مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد وآيفون أسهل قريبًا، حيث اكتشف خبير الأندرويد “مشعل الرحمن” دلائل على أن Google تستعد لإتاحة ميزة “المشاركة السريعة” (Quick Share) لنظامي iOS وmacOS.

تعد ميزة “المشاركة السريعة” شائعة بالفعل على أجهزة Android وChromebooks وWindows، حيث تسمح للمستخدمين بنقل الملفات بسهولة عبر شبكة محلية آمنة.

ومع ذلك، كان غيابها عن منصات أبل يشكل عائقاً للمستخدمين الذين يعملون بين النظامين. يبدو أن هذا قد يتغير قريبًا. تعتمد ميزة Quick Share، التي عرفت سابقاً باسم Nearby Share، على واجهة برمجة تطبيقات “Google Nearby Communications API”، وهي بروتوكول مفتوح المصدر ومتوفر على GitHub.

اكتشف الرحمن تعليقات في مستودع جوجل تشير إلى كيفية استرداد التطبيق لأسماء الأجهزة على iOS وmacOS، مما يلمح إلى تكامل محتمل مع أجهزة أبل. ورغم عدم تأكيد هذا التوسع، إلا أن هذا التلميح يفتح الباب لتوقعات بشأن خطوة جوجل المقبلة.

ومع ذلك، قد يكون دمج ميزة المشاركة السريعة في النظام البيئي الخاص بأبا أمرًا معقدًا، إذ ستحتاج جوجل إلى تلبية إرشادات متجر التطبيقات وسياسات الخصوصية الصارمة لشركة أبل. وقد تضطر إما لإصدار تطبيق منفصل أو دمج Quick Share في تطبيقات حالية مثل Google Drive أو Chrome.

إذا نجحت جوجل في تحقيق هذا التوسع، فستسهم في تسهيل نقل الملفات بين أندرويد وآيفون، ما يوفر حلاً أفضل من التخزين السحابي.

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