شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: أساليب تعاملنا في الأسرة الحاكمة جعلتنا قدوة للجميع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الأسرة الحاكمة في المملكة، تتبع أساليب خاصة في التعامل، تمتد منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، مؤكدًا على أن هذه الأساليب هي ما جعلتها قدوة للجميع.

ورد سمو الأمير خلال مشاركته في فعاليات منتدى مسك العالمي، على سؤال أحد الحضور : “أنا هنا بصفتي وزير الطاقة، وما أحب أخلط بين الموضوعين، الأمير محمد بن سلمان هو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو من الناحية المهنية رئيسي في العمل” .

وأضاف : ” والجانب الشخصي هذا يراعي له طريقة أخرى، الحمد لله من يوم جاءت أسرة آل سعود حتى اليوم، عندنا أساليب في التعامل وأعتقد أننا نجحنا في أن نكون قدوة للجميع”.

وكانت النسخة الثامنة من فعاليات منتدى مسك العالمي، انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر على مدى يومين وبمشاركة أكثر من 150 متحدث من مختلف دول العالم .