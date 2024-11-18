الثنائيات الأكثر رومانسية بين المشاهير.. أبرزهم أحلام وزوجها مبارك الهاجري

أحلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري

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راغب علامة وزوجته جيهان العلي

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محمد فراج وبسنت شوقي

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أصالة وزوجها فائق حسن

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نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم

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المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر

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ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - ضمت الساحة الفنية ثنائيات رومانسية عدة، حظيت باهتمام الناس خلال هذا العام، بعضها يعمل في الفن، وبعضها الآخر حصد شهرته من وراء شهرة الطرف الآخر.من بين هذه الثنائيات أحلام وزوجها مبارك الهاجري، راغب علامة وزوجته جيهان العلي، أصالة وزوجها فائق حسن، نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، درة وزوجها المهندس هاني سعد، وغيرهم كثيرون.دائماً ما تحرص الفنانة الإماراتيةوزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، على نشر مقاطع فيديو توثق علاقتهما ببعض وحالة الرومانسية التي يعيشها الثنائي، وهي خير دليل على قوة ومتانة علاقتهما الزوجية، التي يردُّان من خلالها على أي شائعات تستهدف علاقتهما.وكان آخرها ظهور مبارك الهاجري في فيديو معه أحلام ليحكي أنها أهدته عطرا قيمته 30 ألف ريال أي بحوالي 400 ألف جنيه مصري، وقبلها احتفالها بيوم ميلاده، حيث ظهرتوهي تستقبل زوجها لحظة دخوله المنزل، وطلبت منه أن يسرع لأن هناك شيئاً يحترق، ليتفاجأ الهاجري بوجود كعكة الاحتفال مكتوب عليها :"عيد ميلاد سعيد يا روحي".كما غنت له أحلام :"يوم ميلاد سعيد يا عمري ويا روحي"، وقد بدت ملامح السعادة والمفاجأة واضحة على وجه مبارك الهاجري.يُّعد هذا الثّنائي من أكثر الثنائيات النّاجحة في الوسط الفنّي. ودائماً ما يُشارك كلّ منوجيهان العلي صوراً تجمعهما على السوشيال ميديا بكامل أناقتهما، كان آخرها عندما نشر الفنان راغب علامة على حسابه على "إنستغرام" صورتين من اليونان، إحداهما تجمعه بزوجته جيهان علامة وهما يستمتعان بممارسة هوايتهما المشتركة بركوب الدراجة الهوائية وصورة أخرى بمفرده وهو على دراجته الهوائية.ومن منطقة فولياجميني الساحرة بطبيعتها الخلابة في العاصمة اليونانية أثينا، شارك راغب وجيهان لحظاتهما الرياضية السعيدة المليئة بالحيوية وهما يركبان دراجتيهما الهوائيتين وهما يضعان خوذتين ونظارات شمسية. وكانا يضحكان مستمتعين بعطلتهما.هذا الثّنائي الّذي تربطه علاقة حبّ طويلة ووطيدة، غالباً ما ينشران صوراً في غاية الرومانسية على "إنستغرام"، كان أبرزها صور لهما في رحلة رومانسية تخطف الأنظار في شوارع سويسرا، حيث جمعتهما أجواء من الحب والرقي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، الثنائي الذي لطالما أبهج جمهورهما بإطلالاتهما المتناغمة، أظهر مرة أخرى أن الحب والجمال يمكن أن يكونا عنواناً لكل خطوة يخطوانها معًا.لا تتوقف الرسائل الرومانسية بين الفنانة السوريةوزوجها فائق حسن الذين يبدو عليهما حالة من الانسجام والسعادة.آخر تلك الرسائل الرومانسية كانت مناحتفالاً بيوم ميلاد فائق حسن، حيث ظهرت برفقته وهي بأحد الأماكن العامة، وكانت تحتضنه بطريقة رومانسية، وعبرت عن الحب والمودة في علاقتهما التي بدأت منذ سنوات من خلال تعليقها على الصورة، حيث كتبت: "عيدك عيدي يا أبي ودنيتي وحبيبي كل سنه وأنت نور عيلتنا الحنون الدافي المحب أبو عيلتي وسندها كل سنه وأنت سالم جوزي".وأطلعوا على 5 نصائح لتنسيق المجوهرات مع فساتين السهرة من وحي النجماتتُعد النجمة اللبنانيةوزوجها الدكتور فادي الهاشم من أكثر الثنائيات الرومانسية في الوسط الفني، ودائمًا ما تحرص النجمة على التواجد العائلي مع زوجها وبناتها الثلاثة، وقد تصدر اسم الفنانةوزوجها الدكتور فادي الهاشم ترند مؤشرات البحث من جديد خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما ترددت أنباء انفصالهما من جديد، وعلى الرغم من حرص الثنائي في كل مرة تتردد فيها هذه الأنباء على الرد عليها بطريقة غير مباشرة ونشر صور تجمعهما، لكنهما في هذه المرة قررا التعامل مع الأمر بالتجاهل التام، وحتى الآن لم تعلق نانسي أو زوجها على هذه الأنباء.النجمة مي عمر والمخرجمن أكثر الثنائيات أنسجامًا وحبًا وصداقة في الوسط الفني، ودائمًا ما يعبر الثنائي عن حبهما لبعض، وكان آخرها مشاركةصورة لزوجته مي عمر معايدة لها في يوم ميلادها وعلق عليها قائلًا : "كل سنة وأنتي طيبة يا أش أش"، لترد عليه "شكرًا يا حبيبي" مصحوبة برمز قلب.خلال هذا العام كشفت الفنانة اللبنانيةعلى الدعم الذي تحصل عليه من زوجها المنتج جمال سنان خاصة مع زيادة النجاح الذي تحققه مؤخراً، ليحتفل الثنائي بيوم ميلاده أولًا وتكتب بو غصن: " سنينك صحة ونجاح وإيام كلها خير وبركة حبيبي. الله يخليلي اياك زوج وصديق وحبيب ويحميك لريان ويارا ويعطيك كل شي حلو بيشبه قلبك".ثم تحتفل ماغي بو غصن بعشرين عاماً من الزواج، برسالة من الفنانة اللبنانية قالت فيها: "٢٠ سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر.. الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علينا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدّي وسندي".وأضافت: "بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يومية على تفاصيل صغيرة، ونرجع نتصالح، لأنه مكانتك بقلبي كبيرة، ولأنه الاستمرارية والحب قرار وفعل.الله يخليلنا اياك".

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درة وزوجها المهندس هاني سعد

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سيرين عبد النور وفريد رحمة

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أحمد حلمي وزوجته منى زكي

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كما تحرص دائمًا الفنانةعلى توثيق اللحظات الرومانسية بينها وبين زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وكان آخرها نشرها فيديو يوثق أجمل اللحظات في حياتهما احتفالًا بيوم ميلاده وعلقت عليه قائلة : " عيد ميلاد سعيد حبيبي .. أتمنى أن تبتسم دائمًا لأنك تستحق كل السعادة في العالم، كل سنة وانت بخير وصحة وسعادة حبيبي يا أغلى الناس".النجمة اللبنانيةمضى على زواجها حوالى 17 عاماً من زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، ويعيش الثنائي دائماً لحظات رومانسية يتشاركان بها عبر حساباتهما الخاصة على السوشيال ميديا ويتبادلان عبارات الحب والغزل ولدى الثنائي ولدان: تاليا وكريستيانو.يعتبر الثنائي المصري أحمد حلمي ومن قصص الحب الأسطورية داخل الوسط الفني، حيث جمعهما الفن والحب والزواج والصداقة، فحياتهما مليئة بالتّفاصيل الخاصّة، لكنّ ذلك لا يمنعهما من مشاركة حالة الإنسجام الظاهرة بينهما.فهما من أكثر قصص الحب التي أثبتت صمودها بعد مرور حوالي 22 عامًا على ارتباطهما، فإنهما يتحدثان دائمًا ويتفاخران بعلاقتهما الرومانسية والمتينة في اللقاءات الإعلامية وعلى السوشيال ميديا، وقد رزقا خلال مشوارهما الزوجي بثلاثة أطفال وهم: لي لي، سليم، ويونس.يمكنكم متابعة نساء مكافحات في الدراما .. من هي والمستحيل لـ برغم القانون

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