سارة سلامة بأحدث ظهور بدون مكياج بعد أنباء خضوعها لجراحة تجميل فاشلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - بأول رد على خضوعها لجراحة تجميل فاشلة بسبب اطلالتها الغريبة في مسلسل "نقطة سودة"، شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها بدون مكياج لتؤكد أن ملامحها الطبيعية لا زالت كما هي.

ونشرت سارة سلامة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، حيث ظهرت بملامح طبيعية دون مكياج، وفهم معجبوها الغرض من نشر الصور وجاءت التعليقات لدعمها وأكد أحد المتابعين، أن الضجة التي أثيرت مؤخرا حول خضوعها لجراحة تجميل فاشلة، مجرد محاولة للتقليل من نجاحها في المسلسل الذي ينافس على صدارة قائمة الأكثر مشاهدة في مصر.

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وأثارت سارة سلامة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مسلسل «نقطة سودة»، بسبب اختلاف ملامحها، إذ قال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها خضعت لعملية تجميل، أو أنها قامت بإجراء فيلر، وقارنوا شكلها قبل المشاركة في المسلسل في المسلسل وبعدها.

وسبق أن لاحقت سارة سلامة شائعات الخضوع لجراحة تجميل فاشلة أكثر من مرة، وأكد والدها الفنان أحمد سلامة أن ابنته محترفة في العاب المكياج، وتجيد تغيير ملامحها ولهذا يعتقد البعض أنها خضعت لجراحة تجميل.

وأضاف في تصريحات إعلامية: بنتي مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا السبب وراء ظهورها بهذا الشكل الحالي.

وتابع: سارة لسة صغيرة إنها تعمل عمليات تجميل دلوقتى، لو الناس انتقدوا شكلها، في الآخر هي سارة ودا شكلها، ده طبيعة جيل وطبيعة عصر وطبيعة ظروف، وإحنا في جيلنا كنا مجانين في وقتنا، من الآخر هي أجيال بتسلم بعض".

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

الجدير بالذكر أن تدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي درامي رومانسي، حيث تستعرض القصة صراعات بين عائلتين وذكريات مؤلمة، مما يضفي أبعادًا درامية عميقة، تتطور الأحداث لتتحول العداوة بين العائلتين إلى قصة حب بين شخصيتَي عمر ورضوى، حيث يواجهان صعوبات كبيرة في محاولة التعايش مع ماضيهما المعقد والتغلب على تحديات عائلية تهدد علاقتهما.

أبطال مسلسل نقطة سودة

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أحمد فهمي، وفاء عامر، ناهد السباعي، أحمد بدير، سوسن بدر، أشرف عبدالغفور، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، والإخراج محمد أسامة.

يمكنكم متابعة بالصور: سارة سلامة تكشف عن "وجهها الحقيقي" بدون فلاتر أو ماكياج

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