لهذا السبب تستيقظ نيكول كيدمان كل يوم باكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - النجمة العالمية نيكول كيدمان، البالغة من العُمر 57 عاماً، ذات المسيرة الفنية الطويلة، حاصدة الجوائز، التي فازت بجائزة الأوسكار، وجائزتي إيمي، وخمس جوائز غولدن غلوب، رغم الأضواء المُسلطة عليها طوال الوقت، وربما اعتقاد الجماهير أنها نجمة تعيش حياة مليئة بالترف، إلا أنها مثلها مثل كثير من الأشخاص الذين يحملون بداخلهم كثيراً من الألم النفسي، والضغوط، التي تتحول أحياناً لنوبات اكتئاب، وهذا ما حدث معها بالفعل.

نيكول كيدمان تتحدث عن ضغوط الحياة

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ظهرت نيكول كيدمان في جلسة تصوير على غلاف إصدار مجلة GQ البريطانية لعام 2024، تحدثت عن كيفية تغير نهجها في الحياة بالخمسينات من عُمرها، كما فتحت قلبها وتحدثت عن موجات الاكتئاب التي تصاحبها كل فترة، وأشارت إلى أنها أصبحت تنظر للأشياء بشكل أعمق عن قبل.

وكشفت كيدمان خلال حديثها للمجلة، أنها تستيقظ في كثير من الأحيان وهي تفكر في الموت، وتظل تبكي لساعات بسبب ذلك الشعور، وقالت: "أفكر بالموت كثيراً، الحياة أشبه برحلة طويلة، كل فترة تأتي وتعطيك ضربة قوية مثل ضربة فقدان الوالدين، هذا بجانب تربية الأطفال والزواج وكل الأشياء التي تجعل الإنسان شخصاً ناضجاً وواعياً، ولكنها أيضاً تشكل ضغوطاً كبيرة".

وتابعت: "استيقظ كثيراً في الساعة الثالثة صباحاً وأجهش في البكاء، ولكنني مازلت مصممة على أن أعيش وألا أستسلم، أنا أعيش الحياة بكل ما أوتيت من قوة".

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نيكول تصف ألم فقدان والديها

أصيبت كيدمان بالصدمة في عام 2014، عندما توفي والدها أنتوني بسبب نوبة قلبية عن عمر يناهز 75 عاماً، كما توفيت والدتها جانيل هذا العام في سبتمبر عن عمر ناهز 84 عاماً.

وأوضحت: "الموت غير نظرتي للحياة، عندما تقابله وتجبر على التعامل معه يصبح الأمر ثقيلاً للغاية، ولكنك تجبر نفسك على الاستمرار من أجل أطفالك، وتقول لنفسك يجب أن أبقى هنا من أجلهم، إنه شعور مدمر ولكنه جميل أيضاً".

لدى كيدمان ابنتان هما صنداي روز (16 عاماً) وفيث (14 عاماً) من زوجها كيث أوربان الذي تزوجته في عام 2006، كما لديها طفلان بالتبني هما بيلا (31 عاماً) وكونور (29 عاماً) من زوجها السابق توم كروز.

وتذكرت نيكول فترة وفاة والدها، عندما شاهدتها ابنتاها، وهي تبكي: "كانتا صغيرتين جداً لدرجة أنهما لم تعرفا ما إذا كنت أمثل أم لا، وبعدها طلبتا مني ألا أبكي وأدركت وقتها أن علي عبء ألا أظهر لهما حزني لأنهما لا تريدان منزلاً مليئاً بالحزن".

وكانت قد تحدثت نيكول في لقاء سابق، عن حزنها لعدم تمكن والدتها من مشاهدة فيلمها الجديد Babygirl.

وتحدثت الممثلة إلى مجلة Vanity Fair في عددها المخصص لهوليوود، وقالت عن والدتها: "والدتي كانت البوصلة بالنسبة لي، وكانت الداعم الأساسي لي".

وفاة والدة نيكول كيدمان

تغيبت نيكول كيدمان عن حضور حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي Venice Film Feastival 2024، في 7 سبتمبر الماضي، بسبب وفاة والدتها قبل ساعات من حصولها على جائزة أفضل ممثلة في الحفل عن دورها في فيلم الدراما "baby girl".

وعلى الرغم من غياب كيدمان البالغة من العمر 57 عاماً عن الحفل وعدم تمكنها من استلام جائزة أفضل ممثلة، إلا أنها أوكلت مهمة قراءة كلمتها إلى مخرجة الفيلم، هالينا ريجين التي استلمت الجائزة عنها وكشفت أن والدة نيكول، جانيل، توفيت عن عمر ناهز 83 عاماً بينما كانت نيكول في فينيسيا.

وجاء في كلمة النجمة: "اليوم وصلت إلى فينيسيا لأكتشف بعد وقت قصير أن والدتي الجميلة والشجاعة، جانيل آن كيدمان، قد توفيت".

وأضافت: "أنا في حالة صدمة وعليّ أن أكون مع عائلتي، لكن هذه الجائزة هي لها، فقد كانت هي التي ألهمتني، أرشدتني، وصنعت مني ما أنا عليه".

وتابعت: "أنا ممتنة للغاية أنني أستطيع أن أذكر اسمها أمامكم جميعاً عبر هالينا، تصادم الحياة والفن مؤلم للغاية، وقلبي محطم".

وختمت كلمتها بقول: "نحن نحبكم جميعاً".

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