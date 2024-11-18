5 صور أظهرت فقدان شيماء سيف وزنها بشكل ملحوظ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - استطاعت الفنانة شيماء سيف تغيير شكل حياتها بشكل كبير خاصة بعد إجرائها عملية تكميم المعدة منذ عدة أشهر، وفقدت الكثير من وزنها وذلك غّير من شكلها بشكل ملحوظ، وظهر ذلك في صورها ولقاءاتها التلفزيونية الأخيرة، وتستمر شيماء في عملية فقدان الوزن لاسيما وأن نتائج هذه العملية تستغرق شهوراً.

نشاط شيماء سيف بعد فقدان الوزن

شيماء سيف أصبحت أكثر نشاطاً على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة خاصة على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بعدما فقدت وزنها بشكل كبير، وأصبحت تشارك بشكل دائم بفيديوهات وصور من كواليس أعمالها الفنية أو أثناء تواجدها في أي مكان، حيث تريد إبراز رشاقتها التي وصلت لها خلال الفترة الماضية، ونرصد لكم 5 صور نشرتها شيماء أظهرت فيها رشاقتها بعد فقدانها الكثير من الوزن.

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وكانت شيماء سيف قد كشفت خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة" الشهر الماضي، عن إقدامها على إجراء جراحة تكميم المعدة حتى تستطيع الحركة بعدما عانت من ألم شديد في الركبة ونصحها الطبيب بإجراء عملية تغيير مفصل أو إنقاص الوزن، فكان الخيار الثاني هو قرارها، موضحة أن الفنانة مي كساب شجعتها على هذه الخطوة خاصة بعد تجربتها الناجحة فيها.

شيماء سيف تكشف تفاصيل عملية التكميم

وأشارت شيماء سيف إلى أنها قامت بالهروب في أول موعد مع الطبيب من أجل التحضيرات لعملية التكميم، فقالت: "أول زيارة للدكتور روحت لوحدي، وكان المفروض يستقبلني على طول لكن اتأخر ثانية، وفي الثانية دي أخدت بعضي ونزلت ركبت العربية وكلمت كارتر وأنا بعيط"، لافتة:"مكنتش موجوعة بعد العملية لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير".

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شيماء سيف تعيش حالة من النشاط الفني

وانتهت شيماء سيف منذ أيام من تصوير أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، والعمل من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، بطولة أحمد عز، يسرا، سيد رجب، مصطفى غريب، وهي من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي، ودارت أحداث المسرحية في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن بهدف الحصول على "السعسع الأسود"، من أجل إنقاذ الملكة مَلَك "ست الكل"، وتخليصها من السحر الذي يسيطر عليها.

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