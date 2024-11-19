شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نعمل على تأسيس شركات للاستثمار فى أصول الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن محاور العمل خلال الفترة المقبلة متعددة، وعندما نتحدث عن الخطة المستقبلية لـ جامعة القاهرة ينبغى ربطها باستراتيجية التعليم العالى التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور فى مارس 2023، والتشريعات التى صدرت مؤخرا فيما يتعلق بمنظومة التعليم العالى، وفيما يتعلق باستراتيجية الجامعة فتتعلق بتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، حيث تأتى جامعة القاهرة على رأس هذا الإقليم، وبالتالى لها الريادة والقيادة فيما يتعلق بالربط بين مخرجات البحث العلمى والصناعة والجهات الحكومية وهذا محور رئيسى نعمل عليه فى الفترة المقبلة لتحقيق هذا الربط.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة خلال حوار مع " الخليج 365" ، هناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بمحاور الخطة المستقبلية وهو العمل على تأسيس شركات داخل الجامعة، وبموجب القانون تمكنا من الاستثمار فى الأصول المعنوية بالجامعة، بالإضافة إلى محاور أخرى مثل استكمال المشروعات القائمة وتعزيز التنافسية على المستوى العالمى وصقل المهارات وتمكين القيادات الشابة