داليا مصطفى وشريف سلامة يُجددان الجدل حول طلاقهما بسبب مهرجان القاهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - جددت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 التي تُقام في دار الأوبر المصرية، الحديث حول طلاق الفنانَين شريف سلامة وداليا مصطفى، وذلك بعد خروج أنباء انفصالهما في شهر أكتوبر الماضي، خاصةً بعدما حذفت داليا معظم الصور التي جمعتهما من على حساباتها بالسوشيال ميديا، إضافة إلى عدم ظهورهما معاً في أكثر من مناسبة فنية.
يمكنكِ قراءة.. هكذا تعاملت داليا مصطفى مع أنباء انفصالها عن شريف سلامة
داليا مصطفى أثارت الجدل أيضاً بعد حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة الذي أُقيم في الفترة من 24 أكتوبر ألى 1 نوفمبر، حيث تواجدت في فعاليات المهرجان بمفردها دون وجود زوجها شريف سلامة معها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طلبت داليا من منظمي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ألا تسألها أي من وسائل الإعلام عن قصة انفصالها عن زوجها وطلبت من المراسلين أيضاً الابتعاد عن هذا السؤال.
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وفي سياقٍ آخر، تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "روج أسود" تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويُشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، لقاءالخميسي، عابد عناني، كريم العمري، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي، مستوحى من قصص حقيقية تدور أحداثها داخل محاكم الأسرة المصرية.
فيما بدأ شريف سلامة مؤخراً تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" للعرض في موسم دراما رمضان 2025، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد جمال سعيد، أحمد كمال، سمر علام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، حمزة دياب، وانضم إلى الجزء الثالث كلٌ من: حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد عبدالوهاب.
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تجدد الحديث حول انفصال داليا مصطفى وشريف سلامةالحديث تجدد حول قصة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة، مع حضور داليا في حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت داليا على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، بدون زوجها شريف سلامة رغم اعتيادهما على حضور المهرجان سوياً، ونفس الأمر بالنسبة لـ شريف سلامة الذي حضر العرض الخاص لمسلسل "موعد مع الماضي" أمس، وتواجد بمفرده دون أن تحضر داليا معه لدعمه باعتباره يشارك في بطولة العمل.
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A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)
يمكنكِ قراءة.. هكذا تعاملت داليا مصطفى مع أنباء انفصالها عن شريف سلامة
داليا مصطفى أثارت الجدل أيضاً بعد حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة الذي أُقيم في الفترة من 24 أكتوبر ألى 1 نوفمبر، حيث تواجدت في فعاليات المهرجان بمفردها دون وجود زوجها شريف سلامة معها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طلبت داليا من منظمي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ألا تسألها أي من وسائل الإعلام عن قصة انفصالها عن زوجها وطلبت من المراسلين أيضاً الابتعاد عن هذا السؤال.
امتناع داليا مصطفى وشريف سلامة عن الردامتناع الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة على توضيح قصة الأنباء المنتشره حول انفصالها سواء بالتأكيد أو النفي يجعل القصة محل تداول المتابعين ورواد السوشيال ميديا، لا سيما وأنه معروف في الوسط الفني عند خروج أي شائعة تخص الزواج أو الطلاق يخرج الفنان أو الفنانة لنفيها مباشرة في حالة كانت الأنباء خطأ وإذا كانت صحيحة يتم تأكيد المعلومة.
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https://www.instagram.com/p/DCe8mYwu4v2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرئي أيضاً.. انطلاق تصوير كامل العدد و4 نجوم جدد يظهرون في الموسم الثالث
وفي سياقٍ آخر، تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "روج أسود" تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويُشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، لقاءالخميسي، عابد عناني، كريم العمري، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي، مستوحى من قصص حقيقية تدور أحداثها داخل محاكم الأسرة المصرية.
فيما بدأ شريف سلامة مؤخراً تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" للعرض في موسم دراما رمضان 2025، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد جمال سعيد، أحمد كمال، سمر علام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، حمزة دياب، وانضم إلى الجزء الثالث كلٌ من: حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد عبدالوهاب.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».