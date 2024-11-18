شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة يرد على الطفلة كادي بعد تسميتها له “أمير الطاقة” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي 2024، ردًا عفويًا من وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على الطفلة كادي بطلة تحدي القراءة لعام 2024 .

ووجهت الطفلة كادي سؤالها للأمير عبدالعزيز أثناء مشاركتها في المنتدى، قائلة: “أنت أمير الطاقة، ليرد عليها سموه، قائلاً : “راحت طاقتي خلاص، كان زمان”، وأثار التعليق تفاعل الحضور.

وأضافت الطفلة كادي خلال حديثها “بما أن طاقة السعودية تشع من الأرض والبترول وطاقة الشباب السعوديين متفتحة ومتطورة، بالنسبة لي أنا كقارئة كيف أجد طريقي لخدمة وطني؟” .

وأوضح الأمير عبدالعزيز : “أنتِ تملكين الجرأة للحديث أمام هذا الحشد الكبير، وتقولين ما في نفسك بهذا الإتقان، فأنتِ في مسار صحيح بالمستقبل، وأهم طاقة يمتلكها الإنسان هي من نفسه لنفسه لا تفقدين الثقة في ذلك ” .