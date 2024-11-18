محمد منير يعود بأغنية جديدة بالتعاون مع عزيز الشافعي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - بصور من الكواليس كشف الملحن عزيز الشافعي تعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية جديدة لم يُكشف عن تفاصيلها بعد، وتأتي هذه الصور بالتزامن مع تداول العديد من الأخبار عن حالة محمد منير الصحية. يمكنكم قراءة: في يوم ميلاده.. أغاني محمد منير التي لمست وجدان الجمهور
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محمد منير وعزيز الشافعي بصورة من الكواليسوقام عزيز الشافعي بمشاركة جمهوره ومحبيه صوراً عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" تجمعه مع الفنان محمد منير والشاعرة منة القيعي، وظهر منير بالصور، وهو بصحة جيدة معلناً لجمهوره عودته لنشاطه الفني من جديد وأرفق عزيز الشافعي تعليقًا جاء كالتالي: "مع الكينج و غنوة جديده".
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A post shared by Aziz Elshafei (@azizelshaf3i)
محمد منير يغيب عن تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربيةيُذكر أن الفنان محمد منير قد غاب عن حضور تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، وتسلم الدرع التكريمية، نيابةً عنه، الموسيقار العالمي فتحي سلامة، وجاء هذا التكريم تقديراً من المهرجان لمشوار محمد منير الممتد لعقود طويلة، قدم خلالها عدداً كبيراً من الأغاني المميزة ذات طابع خاص، واستطاع أن يجمع بين التراث المصري والموسيقى العربية.
آخر حفلات منير الفنيةالظهور الأخير للفنان محمد منير كان من خلال مُشاركته بالغناء في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية التي أُقيمت مؤخراً، وقام بالغناء مع الفنانة أنغام حيث قدما معاً أغنية "يبهروك".
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https://www.instagram.com/p/DBogMTft2B8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قد يعجبك: أنغام تعبر عن سعادتها بالغناء مع محمد منير: بتشرف بوقوفي جنبك
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».