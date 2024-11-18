محمد منير يعود بأغنية جديدة بالتعاون مع عزيز الشافعي

محمد منير وعزيز الشافعي بصورة من الكواليس

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محمد منير يغيب عن تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

آخر حفلات منير الفنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - بصور من الكواليس كشف الملحنتعاونه مع الكينجفي أغنية جديدة لم ‏يُكشف عن تفاصيلها بعد، وتأتي هذه الصور بالتزامن مع تداول العديد من الأخبار عن حالة محمد منير الصحية. ‏وقام عزيز الشافعي بمشاركة جمهوره ومحبيه صوراً عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" تجمعه مع الفنانوالشاعرة منة القيعي، وظهر منير بالصور، وهو بصحة جيدة معلناً لجمهوره عودته ‏لنشاطه الفني من جديد وأرفق عزيز الشافعي تعليقًا جاء كالتالي: "مع الكينج و غنوة جديده".‏يمكنكم قراءة: في يوم ميلاده.. أغاني محمد منير التي لمست وجدان الجمهوريُذكر أن الفنان محمد منير قد غاب عن حضور تكريمه في حفل افتتاح، ‏وتسلم الدرع التكريمية، نيابةً عنه، الموسيقار العالمي فتحي سلامة، وجاء هذا التكريم تقديراً من ‏المهرجان لمشوار محمد منير الممتد لعقود طويلة، قدم خلالها عدداً كبيراً من الأغاني المميزة ذات ‏طابع خاص، واستطاع أن يجمع بين التراث المصري والموسيقى العربية.‏الظهور الأخير للفنانكان من خلال مُشاركته بالغناء في احتفالية اتحاد القبائل العربية ‏والعائلات المصرية التي أُقيمت مؤخراً، وقام بالغناء مع الفنانة أنغام حيث قدما معاً أغنية ‏‏"يبهروك".‏قد يعجبك: أنغام تعبر عن سعادتها بالغناء مع محمد منير: بتشرف بوقوفي جنبكلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».