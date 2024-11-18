أفلام جديدة في طريقها إلى دور السينما قبل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - تستمر الإنتعاشة التي تعيشها دور العرض السينمائي المصرية في العام 2024 خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما شهدت الأشهر الماضية، طرح عدد كبير من الأفلام على مدار المواسم السينمائية المختلفة حيث تخطت عدد الأفلام التي تم عرضها حتى الآن 40 فيلماً، وتستكمل هذه الانتعاشة قبل نهاية العام الجاري بطرح أكثر من فيلم جديد الشهر المقبل.

الحريفة يعود فى جزئه الثاني الريمونتادا

وحجز فيلمان مكانهما في دور العرض بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر إضافة إلى فيلمين آخرين أكد صناعهما على طرحها خلال هذا الشهر دون الإعلان عن يوم محدد للعرض، ويتصدر فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" قائمة الأفلام التي حجزت مكانها للعرض قبل نهاية العام، حيث ينطلق الفيلم رسمياً في صالات السينما المصرية يوم 4 ديسمبر ، وفي الخليج يعرض في اليوم التالي 5 ديسمبر.

View this post on Instagram A post shared by TVision (@tvisioneg)



يمكنكِ قراءة.. أفلام جديدة في دور السينما خلال أيام.. أبرزها الهوى سلطان

فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما انضمت لأسرة الفيلم الفنانة نورين أبو سعدة ودونا إما.

فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" يأتي بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور قصة الجزء الثاني عن الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

صراع ليلي علوي وبيومي فؤاد في المستريحة

فيلم "المستريحة" للفنانة ليلى علوي أيضاً حجز مكانه في دور العرض، حيث ينطلق بشكل رسمي في صالات السينما يوم 18 ديسمبر المقبل، بعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي بعد فترة تصوير وتوقفات كثيرة، والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا.

https://www.instagram.com/p/C38TFbRLYZt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C38TFbRLYZt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C38TFbRLYZt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إقرأي أيضاً.. ليلى علوي حاضرة بـ 4 أفلام فى صالات السينما خلال عام واحد

فيلم "المستريحة" من تأليف محمد عبدالقوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي. وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

مينا مسعود يقابل إيمان العاصي "في عز الضهر"

"في عز الضهر" بطولة الفنان المصري العالمي مينا مسعود في أول تجاربه بمصر، فيلم آخر منتتظر عرضه في صالات السينما بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث عادت الحياة من جديد إلى الفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من عامين، وقام صناع الفيلم الأسبوع الماضي بتصوير البوسترات الدعائية لطرحها خلال الأيام المقبلة والإعلان عن الموعد النهائي لعرضه.

https://www.instagram.com/p/CSBTgwzjKBG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CSBTgwzjKBG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CSBTgwzjKBG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تابعي المزيد.. مينا مسعود: أسير على خطى عمر الشريف بالعكس

فيلم فى عز الظهر يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

انفراجة فى عرض فيلم "بضع ساعات"

ودخل فيلم "بضع ساعات" قائمة الأفلام المرشحة للعرض خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيله أكثر من عامين حسب تأكيدات أبطال وصناع الفيلم بأن طرحه سيكون قبل نهاية العام الجاري بعد سلسلة من التأجيلات.

فيلم بضع ساعات مأخوذ عن رواية "بضع ساعات في يوم ما" للكاتب محمد صادق الذى يكتب السيناريو والحوار للفيلم، وهو بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، خالد أنور، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار رومانسى اجتماعى.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»