أجمل اللقطات التي جمعت أيمن العلي بوالدته.. وصورة لهما معاً تحصد تعاطفاً كبيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - توفي اليوم المؤثر الأردني أيمن العلي بعد صراع مع مرض سرطان المعدة. وقد عمّ الحزن لدى متابعيه الذين نعوه ودعوا له بالرحمة. أيمن العلي كان ينشر باستمرار صوراً وفيديوهات من مراحل علاجه.

صورة أيمن ووالدته من المستشفى تحصد تفاعلاً كبيراً

ولفت متابعي أيمن العلي حرصه على نشر صوره مع والدته التي لازمته في مرحلتي مرضه وعلاجه. ولعلّ الصورة الأخيرة التي نشرها أيمن العلي من المستشفى وهي برفقته، وقد تغيرت ملامحه بالكامل بسبب المرض كانت الصورة الأكثر تأثيراً. فقد تصدرت الترند وحظيت بالكثير من الإعجاب وتعاطف المتابعون مع أيمن العلي الذي علق على الصورة طالباً الدعاء من متابعيه. وكتب حينها "الحمدالله " دعوة من القلب". ولفت متابعيه مدى الحزن التي تشعر به والدته. فنظراتها إليه كانت كفيلة باختصار مدى حزنها وشعورها بالأسى تجاه ابنها الذي يحارب المرض بكل شجاعة. وكانت تمسك بيده بعاطفة واليد الأخرى كانت تضعها على رأسه وقد فقد شعره بسبب المرض وتمنحه الحنان.

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أيمن ووالدته في رحلة سياحية



وبنظرة إلى صفحته على إنستغرام، نجد أكثر من صورة وفيديو لـ أيمن العلي مع والدته، ومنها فيديو اصطحبها معه برحلة سياحية إلى البترا ووادي رم والعقبة. فأيمن العلي كان مؤثراً وصانع محتوى ويقدم فيديوهات سياحية عدة يختصر فيها تجربته إلى الأماكن التي يزورها.

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أيمن العلي ووالدته في الحج

وفي صورة أخرى، يطل أيمن العلي مع والدته من رحلتهما إلى الحج ونشر تعليقاً خصصه للحديث عن الأم والحنان الذي تمنحه في الحياة وأنه الحب اللامتناهي داعياً الله أن يطيل بعمرها. وكتب أيمن العلي تعليقاً على الصورة "الأم هي الحب الذي لا يفنى، والدفء الذي لا يبرد، والأمان الذي لا ينتهي اللهم احفظها لي".

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أيمن العلي: أنا ووالدتي رايحيين نحضر عرس

ووثّق أيمن العلي في فيديو آخر لحظات جميلة لوالدتها وهي تهتم به وتضع لمساتها على أناقته حيث كان يرتدي بدلة وتضع له العطر. ثم قبلته فرحة بحنان.

وبحس فكاهي علق أيمن العلي على الفيديو قائلاً:" امي ببالها تخلص مني وتزوجني". ثم عاد وأوضح أنه ذاهب ووالدته لحضور حفل زفاف معلقاً "رايحيين نحضر عرس والله مافي جيزة".

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أيمن العلي يعايد برفقة والدته متابعيه بعيد الأضحى

وفي عيد الأضحى المبارك الفائت، أطلّ أيمن العلي بصورة جمعته بوالدته محتضناً إياها وممسكاً بيدها. وعايد متابعيه برفقة والدته قائلاً " أضحى مبارك على الجميع و كل عام وانتم بألف خير ينعاد عليكم بالصحة والعافية يارب".

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