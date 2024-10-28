تكنولوجيا: إصدار دراجة الإندورفين الكهربائية بوزن 12 كجم وتصميم خفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Desiknio عن دراجتها الكهربائية الجديدة “Endorphin”، التي تتميز بتصميم غير ملفت للنظر وتأتي بنموذجين مختلفين، حيث يمكن للعملاء اختيار مقود مسطح أو مقود منسدل.

يُتيح المقود المنسدل وضعيات متنوعة لليدين أثناء القيادة، مما يوفر مزايا ديناميكية هوائية وراحة أعلى، خاصة في الرحلات الطويلة.

ويبلغ وزن الدراجة 26 رطلاً (12 كيلوجراماً)، وهو وزن خفيف بفضل استخدام إطار وشوكة من الكربون.

علاوةً على ذلك، تم تزويد الدراجة بمحرك محوري Mahle X20 بقوة عزم دوران تصل إلى 55 نيوتن متر، مع بطارية مدمجة iX250 بسعة 250 واط في الساعة، ويمكن تركيب موسع نطاق اختياري لزيادة المسافة إلى 100 كيلومتر (62 ميلاً).

تستخدم الدراجة نظام ناقل حركة Shimano XT 12F بـ 12 سرعة، مما يُعزز الكفاءة حتى بدون دعم المحرك الكهربائي.

وتم تركيب مكابح قرصية هيدروليكية بقياس 160 ملم، وإطارات Schwalbe G-One Speed ​​50-622، إضافة إلى نظام إضاءة مدمج. ومع ذلك، تفتقر الدراجة إلى واقيات الطين، والمساند، والرفوف.

تتوفر الدراجة الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 5895 يورو، مع إضافة 100 يورو للطراز المزود بالمقود المنسدل.

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