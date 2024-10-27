تكنولوجيا: مراجعة لطابعة EcoTank L8160 متعددة المهام من Epson

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Epson طابعة EcoTank L8160 بتصميم متعدد المهام، حيث تدعم الطباعة والمسح الضوئي من بين مميزات أخرى، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات هذا الإصدار.

محتوى الصندوق

وحدة الطابعة الرئيسية

صندوق صيانه

كابل كهرباء

كتيب تعليمات

CD للبرامج

التصميم

تتميز طابعة EcoTank L8160 بتصميم صغير الحجم يتضمن شاشة ملونة بحجم 10.9 سم بخاصية اللمس في الجانب الأيمن من الطابعة، وزر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيسر، مع شعار شركة Epson، كما تتميز الطابعة بأبعاد 162 في 369 في 403مم، ووزن 8.4 كجم.

أيضاً إلى أسفل الشاشة تظهر الفوهات الخاصة بألوان الطباعة، كما تتميز الطابعة بنظام “Claria ET Premium” الذي يقدم عدد 6 من الألوان.

ويمكن للطابعة أن تدعم طباعة صور A4 ملونة بدون حواف، كما تدعم أيضاً طباعة مذهلة بألوان الأبيض والأسود، وتقدم الطابعة دعم جيد للمستخدمين للطباعة بتكلفة منخفضة، ويمكن أيضاً أن تدعم المستخدم في طباعة حتى 2300 صورة بأعلى جودة.

كما تتميز EcoTank L8160 بدعم الإتصال بأكثر من إختيار والذي يتضمن إتصال عبر شبكات Wi-Fi، وWi-Fi Direct، أو إتصال سلكي بالإنترنت عبر إيثرنت، وأيضاً عبر تقنية Apple AirPrint.

الطابعة تتضمن أيضاً درج للورق مقاس A4، مع اثنان من وحدات التغذية في الجزء الخلفي من الطابعة تستهدف طباعة الصور أو الوسائط المميزة بسُمك أكبر، كما تدعم أيضاً طباعة النصوص على ورق A4 بإستخدام الحبر الأسود.

تقدم L8160 أيضاً ميزة المسح الضوئي والنسخ، كما تتوافق في الإتصال مع أنظمة تشغيل متعددة، أيضاً تدعم EcoTank L8160 التخزين الخارجي في بطاقة SD.

الآداء

مع هذا الحجم الصغير لطابعة EcoTank L8160 إلا أنها طورت لدعم المستخدم بآداء سريع مع تجربة سلسة في إعداد الطابعة للمرة الأولى، و6 من الإختيارات في الألوان، وقدرة على طباعة حتى 16 صفحة أحادية اللون في الدقيقة، أو 12 صفحة ملونة في الدقيقة، كما تستغرق الطابعة 25 ثانية لطباعة صورة بحجم 10 في 15سم بمعاييرISO/IEC.

وبإستخدام ورق عادي 75 جم/م² تصل سرعة الطباعة أحادية اللون إلى 32 صفحة في الدقيقة، وأيضاً 32 صفحة في الدقيقة بالألوان مع إستخدام ورق عادي 75 جم/م²، وتصل سرعة طباعة صورة لامعة فائقة 25 ثانية لكل صورة بحجم 10 × 15 سم.

وللطباعة على الوجهين تستغرق الطابعة دقيقة لطباعة 6 صفحات A4، أو 5 صفحات A4 ملونة، كما تستغرق الطابعة 15 ثانية لإخراج الورقة الأولى عند الطباعة أحادية اللون، و16 ثانية لإخراج الورقة الأولى للطباعة الملونة.

كما تقدم الطابعة إختيارات ألوان تشمل الأسود، والسماوي، والأصفر، والأرجواني والرمادي، وأيضاً الأسود الخاص بالصور، بسعة 70 مل لكل لون، ويمكن للجهاز الإتصال بالأجهزة المحمولة لاسلكياً أو الإتصال عبر USB.

أيضاً لا يقتصر التميز في الطباعة على سرعة الطباعة فقط، حيث تقدم أيضاً بعض المميزات لطباعة الصور مثل إزالة احمرار العين, تحسين جودة الصور.

من جانب أخر تقدم طابعة EcoTank L8160 آداء جيد أيضاً في المسح الضوئي، بقدرة على مسح 200 نقطة لكل إنش خلال 6 ثوان في ورقة A4 مسطحة في جهة واحدة باللون الأسود.

وتصل سرعة المسح الضوئي لورقة A4 ملونة إلى 200 نقطة لكل إنش خلال 11 ثانية في ورقة واحدة مسطحة، بأعلى جودة أفقياً ورأسياً، كما تدعم المسح الضوئي لصفحات بتنسيق BMP وJPEG وPICT وTIFF وmulti-TIFF وPDF وأيضاً PNG.

كما تتميز EcoTank L8160 باثنان من أدراج الورق وتدعم فئات A4، وA5، وA6، وC6، و B5، أيضاً تدعم الطابعة التعامل مع أوراق A4 مزدوجة أو ورق عادي مزدوج.

تتميز علبة إخراج الورق بسعة 50 ورقة، كما ستحصل أيضاً على ميزة طباعة مزدوجة على الوجهين مع ورق A4 والورق العادي، كما تتميز الطابعة بإتصال لاسلكي ثابت.

البرامج والأنظمة

تتكامل طابعة EcoTank L8160 مع إصدارات متنوعة من أنظمة تشغيل ويندوز، لذا لن يواجه المستخدم مشكلة في إتصال الطابعة لاسلكياً مع الجهاز الخاص به، كما تتوافق في العمل أيضاً مع أجهزة ماك المميزة بنظام تشغيل Mac OS X 10.6.8 أو الإصدارات اللاحقة.

أيضاً تدعم Epson الطابعة ببرنامج Epson Easy Photo Print الذي يعزز جودة طباعة الصور، وبرنامج Epson Print CD، وتدعم الطابعة أيضاً بروتوكول IPv4 وIPv6 في الإتصال.