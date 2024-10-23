شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع جماعي في أسعار العملات الرقمية.. و"بيتكوين" تهبط دون 67 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات المشفرة، بشكل جماعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط موجة بيع قوية، حيث تتجه الأنظار نحو التطورات الاقتصادية الرئيسية في السوق الأمريكية بعد وصول عائدات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر وسط مخاوف بشأن التضخم.

وانخفضت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.85% إلى 66913 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".



وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.68% إلى 2610 دولارات، فيما هبطت عملة "ريبل" بنسبة 0.66% إلى 52.9 سنت.



ووفقا لبيانات موقع "سي إن بي سي"، ارتفع عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 4.2% أمس /الثلاثاء/، للمرة الأولى منذ 26 يوليو. في حين قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن عائدات الخزانة زادت بنفس المقدار تقريبا.



من جهة أخرى، تؤثر الانتخابات الأمريكية القادمة وفرص عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة على معنويات سوق العملات المشفرة.