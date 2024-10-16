تكنولوجيا: سوق الهواتف الذكية العالمية ينمو بنسبة 5 بالمئة، وسامسونج تحافظ على صدارة المنافسة بصعوبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Canalys تقريرها الأولي عن سوق الهواتف الذكية العالمي في الربع الثالث من عام 2024، والذي يُظهر أن الشحنات نمت بشكل تسلسلي وسنوي. ووفقًا للمحللين، كانت دورة الاستبدال المستمرة هي المحرك الرئيسي للنمو من يوليو إلى سبتمبر، حيث أصبحت المنافسة أكثر صرامة من أي وقت مضى.

على الرغم من ذلك، ظلت سامسونج في المقدمة، لكنها بالكاد حافظت على المركز الأول في الربع الثالث، حيث حققت شركة أبل نفس الحصة السوقية عند تقريب النسبة إلى الرقم الصحيح.

في سياق المنافسة، احتلت شركات شاومي و Oppo و vivo المراكز الخمسة الأولى، لكن كل الأنظار كانت موجهة إلى شركة أبل، التي حققت أعلى حجم تداول لها في الربع الثالث.

وقد كان هناك طلب قوي على iPhone 15 والأجهزة الجديدة، التي من المتوقع أن تُطلق فيها أبل ميزات الذكاء الاصطناعي في أي وقت هذا الشهر. ومع ذلك، يُعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع شحنات شركة أبل هو تحول السوق نحو الأجهزة المتميزة.

من المتوقع أن يساعد أداء iPhone 16 شركة أبل مرة أخرى على أن تصبح شركة الهواتف الذكية الرائدة في الربع الرابع، مما يُساعدها على الحفاظ على الزخم في النصف الأول من عام 2025.

وهذا يأتي في وقت تتوسع فيه ميزات الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الأسواق مثل أوروبا والصين، رغم أنه سيتعين عليها الانتظار قليلاً لتحقيق ذلك.

علاوة على ذلك، يبدو أن السوق في صحة جيدة مع اقتراب موسم عطلات التسوق، حيث يقترب عيد ديوالي في الهند في 31 أكتوبر، ويوم العزاب في الصين في 11 نوفمبر (11.11)، والجمعة البيضاء في أواخر شهر نوفمبر، بالإضافة إلى عيد رأس السنة في نهاية العام.

وقد أشارت كاناليس إلى أن سوق الهواتف الذكية آخذ في التحسن، على الرغم من أن بعض البائعين لا يزالون يواجهون تحديات عالمية في توليد الطلب والعقبات التنظيمية، خاصة في الاتحاد الأوروبي.

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