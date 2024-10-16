تكنولوجيا: يوتيوب يطلق مؤقت النوم ويضيف ميزة ضبط سرعة التشغيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكتسب YouTube بعض التحسينات الجديدة بناءً على تعليقات المستخدمين، مع إضافة ميزات محسنة لسهولة الاستخدام. أولاً، تم تقديم ميزة سرعة التشغيل القابلة للضبط الدقيق، التي تتيح للمستخدمين تعديل سرعة التشغيل بزيادات قدرها 0.05 (بدلاً من 0.25 كما هو الحال حاليًا). ومع ذلك، لا يزال الحد الأقصى للسرعة عند 2x.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق YouTube على توسيع مؤقت النوم ليشمل جميع المستخدمين. يعمل المؤقت بشكل مشابه لما هو متوقع، حيث يمكنك ضبطه لإيقاف التشغيل بعد 10 أو 15 أو 20 أو 30 أو 45 دقيقة، أو بعد ساعة، أو عند انتهاء الفيديو الحالي. كانت هذه الميزة في السابق متاحة فقط لمستخدمي Premium.

كما ستشهد تجربة التصفح في الوضع الأفقي على نظام iOS تحسينات في وقت لاحق من هذا العام، مع إمكانية تغيير حجم المشغل المصغر داخل التطبيق والتنقل فيه بسهولة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوائم تشغيل تعاونية مع القدرة على تخصيص الصور المصغرة باستخدام صورهم الخاصة أو بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي المبتكر. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المستخدمون من التصويت على مقاطع الفيديو داخل قوائم التشغيل.

ستصبح الشارات متاحة على تطبيقات YouTube وYouTube Music على الأجهزة المحمولة، بدءًا ببعض الأمثلة المحدودة مثل الشارات التي تُمنح للأعضاء الأوائل الذين يدفعون أجرًا لقناة معينة أو لأولئك الذين يكملون الاختبارات بنجاح.

وأخيرًا، سيتمتع YouTube على أجهزة التلفزيون بتجربة أكثر سينمائية مع إضافة لمسات خفيفة من اللون الوردي و”لمسات ديناميكية” تضيف طابعًا جديدًا للموقع. عند زيارة صفحة قناة على جهاز التلفاز، سيبدأ تشغيل مقطع فيديو تلقائيًا ليقدم عرضًا تشويقيًا لمحتوى منشئ القناة.

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