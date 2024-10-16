تكنولوجيا: Apple Wallet تضيف قريبًا دعم مفتاح السيارة الرقمي لسيارات Audi وVolvo وPolestar

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يتوسع دعم أبل لمفاتيح السيارة الرقمية داخل تطبيق Wallet قريبًا ليشمل ثلاث علامات تجارية جديدة للسيارات: Audi وVolvo وPolestar.

تعمل أبل في الوقت الحالي على إضافة التعليمات البرمجية اللازمة لتطبيق Wallet لتمكين هذه الوظيفة. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لإطلاق دعم مفاتيح السيارة الرقمية لهذه العلامات التجارية، إلا أن التوسع يبدو قريبًا، حيث تم اكتشاف تغييرات في التعليمات البرمجية للواجهة الخلفية للتطبيق.

أطلقت أبل مفاتيح السيارة الرقمية لأول مرة في عام 2022، وهي تدعم حاليًا سيارات مختارة من BMW وBYD وHyundai وKia وGenesis وLotus وMercedes وRam. يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للسيارات المدعومة على موقع أبل الإلكتروني.

وكما يوحي الاسم، يتيح مفتاح السيارة الرقمي للمستخدمين فتح قفل السيارة أو قفلها أو تشغيلها باستخدام iPhone أو Apple Watch، وذلك من خلال NFC، حيث يكفي حمل الجهاز بالقرب من قارئ NFC في السيارة المتوافقة.

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