تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 4 قد يأتي بتصميم يحاكي إصدار ابل القادم iPhone 7 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة ابل في تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف iPhone SE، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول تصميم iPhone SE 4 المتوقع أن يأتي بتصميم يحاكي هاتف iPhone 7 Plus القادم.

تؤكد التقارير الجديدة على أن شركة ابل لن تقدم هاتف iPhone SE 4 للأسواق في موعد قريب، إلا أن أحدث التسريبات المصورة لحافظة iPhone SE 4 كشفت عن تفاصيل جديدة حول ملامح تصميم الهاتف.

وتؤكد الصور المسربة لحافظة الهاتف على التصميم المسطح للإطارات، وهو تصميم لم يقدم في هواتف الأيفون منذ سلسلة iPhone 12.

كما تتميز حافظة الهاتف بزر لكتم الصوتيات، لذا على عكس ما جاء في تسريبات سابقة لن يضم هاتف iPhone SE 4 زر الأكشن الذي قدم للمرة الأولى في هواتف iPhone 15 Pro وسلسلة iPhone 16.

من جانب أخر تكشف الصور المسربة عن تصميم الكاميرة الخلفية، التي تظهر بحجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة السابق من سلسلة هواتف iPhone SE، لذا من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية.

كما تؤكد الصور المسربة للحافظة على أن الهاتف يأتي بنفس التصميم الذي كشفت عنه الصور السابقة للنماذج المعدنية، حيث تظهر الكاميرة الخلفية بتصميم أفقي يحاكي كاميرة هاتف iPhone 7 Plus.

يذكر أن هذه التفاصيل حول هاتف iPhone SE 4 مازالت غير مؤكدة حتى الآن، لذا نترقب مزيد التسريبات التي تكشف عن مواصفات هذا الإصدار بشكل دقيق.

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