شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عصر جديد من التنقل.. إيلون ماسك يكشف عن التاكسى الآلى المرتقب من تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الامريكية "تسلا" عن نماذج أولية لسيارات التاكسي ذاتية القيادة من تسلا.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك وعد بعصر جديد للنقل، حيث ستتجول سيارات تسلا ذاتية القيادة بمقاعد دون سائق .

وأشار ماسك إلى المنتج الرئيسي للحدث باسم روبوتات تسلا المصممة خصيصًا، أو "سايبر كاب"، تختلف عن نماذج شركة صناعة السيارات الأخرى في أن السائقين البشر لن يحتاجوا إلى التواجد لتشغيل السيارة.

وأخفت شركة تسلا التصميم النهائي لسيارة الأجرة الآلية، ولكن من المتوقع أن تحتوي السيارة على مقعدين أماميين وبابين يفتحان للأعلى مثل أجنحة الفراشة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومن المرجح وفق بلومبرج أن تستخدم روبوتات تسلا مزيجًا من الكاميرات وقوة الحوسبة للتنقل على الطرق، في حين تعتمد المركبات ذاتية القيادة كروز ووايمو أيضًا على أجهزة استشعار تعتمد على الليزر تُعرف باسم ليدار، وهو ما رفضه ماسك باعتبارها باهظة الثمن وغير ضرورية.

وأضاف التقرير، على مدى الأعوام العشر الماضية يدافع ماسك، أغنى رجل في العالم، عن فكرة أن سيارات "تسلا" سوف تقود نفسها ذاتيا كسيارات أجرة آلية.

وبذل ماسك قصارى جهده لإطلاق سيارات الأجرة الآلية على الطرق، حيث ضحى بسيارة أرخص بكثير كانت متوقعة على نطاق واسع، وألغى الفرق التي كانت تركز على مشاريع أخرى، وقلل من أهمية تباطؤ مبيعات شركة تسلا.

وتابع التقرير، ستتجول سيارات تسلا ذات المقاعد الفارغة للسائق مع الركاب الذين يدفعون، مما يكسب المال لأصحابها أثناء نومهم أو في العمل.

وتنبؤات ماسك المبكرة بأن سيارات تسلا الأجرة ذاتية القيادة على وشك الظهور، أدت إلى رفع أسهم الشركة في الأشهر الأخيرة.

وقد بدأت سيارات الأجرة الآلية تنقل عملاء على الطرق في الكثير من المدن في الولايات المتحدة منذ عام 2021، بفضل خدمة "وايمو" Waymo من "جوجل "، و"كروز".