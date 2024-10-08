تكنولوجيا: شرائح MediaTek الرائدة تدعم Gemini Nano متعدد الوسائط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek عن تقديم دعم Gemini Nano لمعالجتها، بدءًا من معالج Dimensity 9400 المنتظر، الذي من المقرر إطلاقه قريبًا.

وقد توسعت Gemini Nano تدريجيًا خلال الأشهر الماضية لتشمل عددًا أكبر من مصنعي المعدات الأصلية والمطورين. وتتيح تقنية الذكاء الاصطناعي متعدد الأوضاع لـ Google Generative AI العمل بشكل أصغر نطاقًا عبر سلسلة Pixel وأجهزة أخرى.

وأكدت MediaTek اليوم أنه سيتم تحسين معالج Dimensity 9400 لدعم Gemini Nano، مع قدرات متعددة الوسائط جديدة. ولكن لا يقتصر هذا الإعلان فقط على المعالج الجديد؛ بل تشير الشركة إلى أن “الشرائح الأخرى التي تدعم الذكاء الاصطناعي” ستشمل أيضًا هذا الدعم.

ظهرت Gemini Nano مع تقنية Multimodality لأول مرة في سلسلة Pixel 9، والتي تعتمد على شريحة Tensor G4 من جوجل، حيث تم استخدامها في ميزات مثل Pixel Recorder. ويعد إعلان MediaTek اليوم أول خطوة نحو توسيع هذه الميزة إلى نطاق أوسع، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الأجهزة التي ستحصل على هذا الدعم.

وبناءً على ما ذكرته MediaTek، يبدو أن Dimensity 9400 لن تكون الشريحة الوحيدة التي ستحظى بدعم Gemini Nano. يُتوقع أن يتوسع هذا التوافق ليشمل الأجهزة التي تعمل بشرائح MediaTek الحالية وتلك المستقبلية.

فعلى سبيل المثال، تعمل سلسلة Samsung Galaxy Tab S10 على شريحة MediaTek 9300+، ومن المحتمل أن تكون هذه الأجهزة قادرة على دعم Gemini Nano مع Multimodality في المستقبل.

كما تشير MediaTek إلى أن اعتماد النموذج متعدد الوسائط سيتيح ميزات أكثر تطورًا، مثل إنشاء أوصاف نصية تفصيلية للصور الملتقطة عبر هاتفك. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول شريحة Dimensity 9400 قريبًا، مع الإعلان الرسمي المتوقع لهذا الشهر.

تركز MediaTek بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في هذا التوجه خلال العام الحالي.

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