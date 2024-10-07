تكنولوجيا: وان بلس تدعم OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة وان بلس هاتف OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسي، إلا أن الهاتف لن يتضمن ملف مغناطيسي في الداخل.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المميزة، واليوم تكشف التفاصيل التي جاءت من الشركة عن ميزة أخرى في هاتف OnePlus 13 المرتقب.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على ما جاء في تسريبات سابقة حول دعم الهاتف لتقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي، إلا أن آلية عمل التقنية ترتكز على حافظة مغناطيسية لدعم إقتران الشحن اللاسلكي وشحن الهاتف.

ولقد نشرت هذه التفاصيل عبر الرئيسي التنفيذي لشركة OnePlus على منصة Weibo، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف نفسه قد يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي مباشرة، أو قد تحاكي التقنية المقدمة من الشركات المصنعة لحافظات الهاتف التي تعمل على تطوير حافظات منتجات تدعم على تحويل الهاتف إلى هاتف بميزة الشحن اللاسلكي بنفس التجربة المقدمة في شاحن MagSafe.

من جانب أخر أكدت التفاصيل التي جاءت من وان بلس على خطط الشركة لإطلاق أغطية لهاتف OnePlus 13 تتميز بتصميم من خشبي كبديل للتصميم الذي يحاكي الخشب.

يذكر أن هاتف OnePlus 13 ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر أكتوبر الجاري، على أن تدعم وان بلس هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 ومواصفات أعلى في الذاكرة العشوائية.

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