تكنولوجيا: رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO 13 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO 13 5G قبل إنطلاق الإصدار الخاص بالسوق الصيني هذا الشهر.

تخطط iQOO لعقد حدث في نهاية شهر أكتوبر الجاري لكشف النقاب عن iQOO 13 في السوق الصيني، وهو من أول الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

ولقد رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية أيضاً من هاتف iQOO 13 5G مؤخراً في قاعدة بيانات IMEI بنموذج رقم I2401، وهو ما يؤكد على ما جاء في التقارير التي أشارت إلى أن هذا الإصدار يتوفر في السوق الهندي بدءاً من شهر ديسمبر.

من جانب أخر لم توضح التسريبات الإختلافات بين النموذج الخاص بالأسواق العالمية والإصدار الخاص بالسوق الصيني، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف iQOO 13 يأتي بشاشة مسطحة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 2K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

كما يأتي هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، مع بطارية بقدرة 6100 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف iQOO 13 ينطلق في السوق الصيني بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0، بينما ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بسعة 512 جيجا بايت كحد أقصى.

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