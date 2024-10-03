شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار العملات الرقمية وسط التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم، الخميس، انخفاضا في ظل التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الوضع في الشرق الأوسط ما أثر على السوق بشكل عام.

وتتداول سعر بيتكوين عند 60,870 دولار مسجلا هبوطا بـ 1.4%، بينما شهدت عملة إيثير انخفاضا بنسبة 4% ليصل إلى 2,390 دولار؛ وفق ما اورده موقع (كوين ديسك) المختص في العملات المشفرة.

وهبط سعر "إكس آر بي" بأكثر من 10% بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية استئناف الحكم المتعلق بصلاحياتها التنظيمية على أسواق العملات المشفرة.

وهبطت سولانا 6% إلى 138.97 دولار، فيما جاء الهبوط الأكبر لعملة ريبل التي خسرت 14.1% ممن قيمتها في الـ 24 ساعة الأخيرة لتسجل 0.5161 دولار.

وتشهد الأسواق حالة من التراكم الملحوظ لبيتكوين من قبل كبار المستثمرين ما يعني أن العديد من المستثمرين المعروفين باسم "الحيتان" يقومون بشراء كميات كبيرة من عملة بيتكوين وهذا يشير إلى أنهم يتوقعون حدوث ارتفاع كبير في سعر العملة في المستقبل، مما يجعلهم يستثمرون بكثافة في الوقت الحالي.

وجاء هبوط العملات الرقمية متأثرا بالضربة الصاروخية التي شنتها إيران على مواقع عسكرية في تل أبيب ما ساهم في عمليات بيع كبيرة في الأسواق عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة.