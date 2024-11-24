هل بدأ موسم العملات الرقمية البديلة؟

قبل التطرق للإجابة على عنوان المقالة نعرج على ماهو موسم العملات الرقمية البديلة؟

موسم العملات الرقمية البديلة يقصد به الارتفاع الكبير والقوي في أسعار العملات الرقمية غير البيتكوين، ويبدأ موسم هذه العملات الرقمية البديلة عادة بعد كل دورة كبيرة يصل فيها البيتكوين لمستوى قياسي وبعد هدوئة وتراجع هيمنته يبدأ الموسم المنتظر.

في الأيام القليلة الماضية شهد سوق العملات الرقمية المشفرة تقلبات ملحوظة مع تراجع هيمنة البيتكوين بنسبة 3.65%.

رغم ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 9% خلال الأسبوع، فإن الزخم الذي اكتسبته العملات الرقمية بعد الانتخابات الأمريكية بدأ بالتراجع.

جاءت هذه الانتخابات بدعم من سياسيين مؤيدين للعملات المشفرة، مما أعطى السوق دفعة قوية مشابهة لدورات أخبار صناديق ETF.

بعد أن وصلت هيمنة البيتكوين إلى 62% في 21 نوفمبر، تراجعت بسرعة إلى 59% خلال يومين، مما نفس عن العملات الرقمية البديلة وساعدها على تحقيق مكاسب قوية.

العملات الرقمية مثل ستيلار (XLM) والريبل (XRP) وفيتشين (VET) وبولكادوت (DOT) سجلت أداء استثنائي، ما يعزز التوقعات بأن موسم العملات البديلة قد بدأ.

المحللون أشاروا إلى إشارات مشابهة لدورات ارتفاع العملات الرقمية البديلة السابقة.

يرى البعض أن هذا التراجع في هيمنة البيتكوين هو علامة واضحة على دخول السوق في مرحلة جديدة، حيث تلعب العملات البديلة دورا أكبر في تشكيل القيمة الإجمالية للسوق.

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