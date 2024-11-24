هل ملكة الكريبتو "روجا إغناتوفا" على قيد الحياة وتختبئ في جنوب إفريقيا؟

“روجا إغناتوفا”، المعروفة بـ “ملكة الكريبتو”، ما زالت لغز منذ اختفائها عام 2017.

تشير تقارير حديثة إلى احتمال اختبائها في “كيب تاون” بجنوب إفريقيا، خاصة في منطقة “كونستانسيا” الراقية، حيث تواجد شقيقها سابقا قبل اعتقاله.

“إغناتوفا” مطلوبة عالميا لدورها في مخطط مشروع الكريبتو الاحتيالي “OneCoin”، الذي خدع أكثر من 3.5 مليون ضحية وجمع أكثر من 4 مليار دولار.

كان مشروع “OneCoin”، الذي ظهر ونشط بين 2014 و2017 يروج للعملة الرقمية ONECOIN كبديل للبيتكوين، مع وعود كاذبة بعوائد ضخمة.

أثارت العملية اهتمام عالمي، ونتج عنها مشاريع أفلام مثل “Fake!” الذي ستلعب فيه “كيت وينسليت” دور ضحية فقدت 300 ألف دولار.

رغم عرض FBI مكافأة بقيمة 5 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقالها، لا توجد أدلة مؤكدة على مكانها.

تشير نظريات أخرى إلى احتمال مقتلها في عام 2018، على يد تاجر مخدرات بلغاري يُدعى “تاكي”، حيث يُزعم أنه أمر بتقطيع جثتها ورميها في البحر.

حتى الآن، يظل مصيرها غير معروف، ومازال البحث جار عنها.

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