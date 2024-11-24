الرئيس التنفيذي لشركة Casa يكشف عن عملية احتيال مروعة استهدفته شخصيا: التفاصيل

كشف “نيك نيومان”، الرئيس التنفيذي لشركة “Casa”، عن عملية احتيال متطورة تستهدف حاملي العملات المشفرة الأثرياء.

يروي “نيومان” تفاصيل محاولة الاحتيال كما يلي:

بدأت محاولة الاحييال بمكالمتي من محتال ادعى أنه ممثل دعم من كوين بيس، محاول إقناعي بالنقر على رابط خبيث بحجة مشكلة أمان تتعلق بحسابه.

أثناء المواجهة وكشف الاحتيال، أخبر المحتال بتفاصيل خطته، موضحا أنهم يستهدفون فقط الأفراد الذين يملكون أكثر من 50,000 دولار من العملات الرقمية، باستخدام بيانات مسربة وتقنيات تصيد لإقناعهم بالكشف عن بيانات حساسة مثل المفاتيح الخاصة.

وفقا لـ “نيومان” فإن المحتال أشار إلى تحقيق أرباح يومية ضخمة والنجاح في خداع مهندسين ومديرين تنفيذيين.

تعتمد العملية على أدوات متقدمة لتحديد الضحايا وإخفاء العملات الرقمية المسروقة باستخدام خدمات مثل Tornado Cash وMonero.

حذر “نيومان” من مخاطر الثقة العمياء ودعا إلى الحذر، مشددا على أهمية تجنب النقر على الروابط المشبوهة واستخدام حلول تخزين آمنة.

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