تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم حافظة هاتف Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شركة سامسونج لتبني التصميم المستدير في زوايا هاتفها القادم Galaxy S25 Ultra، ولقد كشف مقطع فيديو عن تصميم حافظة الهاتف التي تؤكد على هذا التغيير.

قدمت سامسونج هاتف Galaxy S22 Ultra بتصميم مميز بزوايا 90 درجة، ومن ثم إستمرت العملاق الكوري في تبني هذا التصميم في الإصدارات اللاحقة.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت في التسريبات التي نشرت حتى الآن على أن هاتف S25 Ultra يأتي بتصميم مستدير في الزوايا على عكس الإصدارات السابقة.

كما إستعرضت تسريبات مصورة سابقة التصميم المتوقع لهاتف Galaxy S25 Ultra، أيضاً قدمت صفحة “Ice Universe” تفاصيل جديدة في شهر أغسطس تؤكد على التصميم المستدير.

وفي مقطع فيديو نشر اليوم على منصة X كُشِف عن صور لحافظة هاتف Ultra القادم، ولقد نشر مقطع الفيديو في البداية على منصة Weibo، حيث تكشف الحافظة عن تصميم دائري بالفعل في الزوايا، بتصميم يختلف عن التصميم المميز لهاتف S24 Ultra.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra القادم يتميز بحواف فائقة النحافة، على أن يأتي الهاتف بحواف بسُمك أقل مقارنة بهاتف iPhone 16 Pro Max.

أيضاً من المقرر أن ينطلق إصدار Ultra القادم من سامسونج بسماكة 8.2مم، أي أقل من هاتف S24 Ultra الذي تميز بسُمك 8.6مم.

كما يأتي إصدار Ultra القادم بتصميم أخف، حيث يتميز بوزن 219 جرام، أي أقل من الإصدار الحالي المميز بوزن 232 جرام، أيضاً يتميز Galaxy S25 Ultra بتصميم أقل إتساعاً 77.6مم مقارنة بإتساع الإصدار السابق 79.0مم.

ومع هذا التصميم الأخف إلا أن سامسونج لن تقدم تضحية في سعة البطارية، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.

يذكر أن سامسونج تدعم سلسلة هواتف Galaxy S25 هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، كما يأتي إصدار Ultra بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية هذا العام.

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