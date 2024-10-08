شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الرابعة مع فريق ساجرادا الأنجولى ودجوليبا المالي والترجى التونسى صاحب التصنيف الأول.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

الجولة الأولى.. بيراميدز × ساجرادا فى القاهرة.. يوم 26 - 27 - 28 نوفمبر 2024

الجولة الثانية.. دجوليبا × بيراميدز فى مالى.. 6 - 7 - 8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة.. الترجى × بيراميدز فى تونس.. 13 - 14 - 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة.. بيراميدز × الترجى فى القاهرة.. 3 - 4 - 5 يناير 2025

الجولة الخامسة.. ساجرادا × بيراميدز فى انجولا.. 10 - 11 - 12 يناير 2025

الجولة السادسة.. بيراميدز × دجوليبا فى مالي.. 17 - 18 - 19 يناير 2025

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

النادى الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.